«Локо» провел образцовый первый тайм против «Юве». Что же помешало выстоять?

Юрий Семин прекрасно подготовил команду к доминирующему футболу Маурицио Сарри. В первые 45 минут «Локомотив» максимально быстро возвращался в оборону, не подпускал игроков «Ювентуса» к штрафной и после гола даже давил прессингом соперника у площадки Шченсного.

Простая статистика: в первой половине игры Роналду четыре раза пробил по воротам – три из них заблокировали дэфы «Локо», а еще один удар пришелся с 30 метров в перчатки Гилерме. Самый опасный момент «Юве» создал из офсайда. Все тот же Криш среагировал на прострел, но тут уже пальнул выше ворот из убойной трехметровой позиции.

Плюс, по сравнению с прошлой Лигой чемпионов, Гилерме прибавил уверенности обороне железнодорожников. Он аккуратно играл на выходах и подчищал ошибки партнеров. Так, Маринато получил шипами по затылку от Роналду, когда самоотверженно кинулся на мяч и выбил его кулаками после неразборчивой игры Баринова и Мурило.

Пауло Дибала, «Ювентус» – «Локомотив»Getty Images

Во втором тайме «Локомотив» продолжил игру в оборонительном стиле, но совсем перестал выбегать в контратаки и все чаще оказывался в роли собачки на поле. Сарри своевременно прочувствовал усталость соперника. Сначала Маурицио выпустил Игуаина, который сильнее всех пощекотал нервы московских болельщиков до первого гола. Потом тренер «Юве» заменил опорника Матьюиди на креативного Рабьо, который оживил левый фланг.

Палыч же сохранял победный план первого тайма до конца, что и стало одной из причин магического дубля Дибалы. К 77-й минуте игроки «Локо» полностью осели у своих ворот, и Пауло грамотно воспользовался свободой в центре.

В первом голе Алексей Миранчук и Жоау Мариу не помогли Баринову и пассивно отработали в обороне против Куадрадо и Дибалы. Остальные дэфы «Локомотива» выстроились на линии штрафной для блокировки удара, и лишь Дмитрий выдернулся на свободного аргентинца.

Уже через две минуты Сандро прошел легкий прессинг Баринова и пробил издали, после чего Идову проморгал Дибалу и не успел накрыть его добивание. Конечно, всегда тяжело проконтролировать отскок, но Брайан встречал сэйв Гилерме на прямых ногах.

На дубль Пауло Семин сразу ответил заменой Крыховяка на Коломейцева, но было уже поздно. «Локомотив» оказался не способен на хотя бы еще один контрвыпад ни физически, ни психологически, поэтому «Ювентус» легко довел победный счет до конца.

Отсутствие замен можно списать на большое количество травмированных у железнодорожников, но у нынешнего состава Сарри невозможно выиграть без перестановок на поле. «Локо» блестяще отыграл первый тайм – к Москве нужно готовить план Б на подобные случаи, ведь у «Юве» есть полно инструментов для камбэка.

«Ювентус» – «Локомотив» – 2:1

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