13-кратный победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» всегда находится под повышенным давлением всех и каждого. Как только «бланкос» не победили «Мальорку» и проиграли на Балеарских островах впервые за 10 лет, тут же появились новости о том, как Флорентино Перес готовит замену Зинедину Зидану.

Стоит «Мадриду» проиграть еще и «Галатасараю» в Турции, встать на вылет из Лиги чемпионов уже после половины группового этапа, и тренера выбросят на мороз. Безусловно, инсайды полились из каталонской El Mundo Deportivo, поэтому в столице на них посмотрели с усмешкой.

Зинедин Зидан, Тони Кроос, Эден Азар, «Реал Мадрид» Getty Images

Тут же принципиально центристская El Chiringuito de Jugones (вещает не из какой-то из двух столиц, а из Сан-Себастьяна) выстрелила заметкой, что Перес звонил Жозе Моуринью и спрашивал, что Особенный думает о замене тренера на «Бернабеу», и португалец якобы готов подсидеть Зизу. Промадридская Marca поддержала француза ободряющим текстом, что руководство «Реала» доверяет нынешнему коучу, но рассчитывает, что результаты пойдут только вверх.

Бурление во всех медиа страны не прошло мимо футболистов. Непривыкший молчать Серхио Рамос заверил журналистов, что вся раздевалка «Бернабеу» выступает за Зидана до самой смерти и что главная задача перед игроками – быть единым целым с тренером.

И в этом, пожалуй, главная сила «Реала» – в мощном и правильном костяке, который сам разберется, кто им нужен, а кто не очень. Не зря Зидан никак не наладит отношения с Гаретом Бэйлом. На валлийца навалился комплекс проблем – партнеры видят, что высокооплачиваемая звезда не учит испанский язык и больше думает о гольфе, поэтому отвергают его, а тренер лишь делает так, как удобно большинству. Если ты не подходишь людям, которые выигрывали три Лиги чемпионов подряд, – сорри, на выход, тут знают лучше.

В матче с «Галатасараем», безусловно, прорезались старые траблы мадридцев – в защите получилось не очень сильно, реализация снова хромала (27 ударов, 13 в створ, всего один гол), а вингеры по привычке искали кроссами Роналду и как обычно перестарались. Зато Куртуа собрался и в решающие моменты выдал пару мощных сэйвов, Бензема с Кроосом на опыте зарешали еще на старте первого тайма, а Каземиро перегрыз середину поля.

Сейчас в раздевалке «бланкос» прекрасно понимают, что все в порядке, и перестановки только навредят. Зидан не Солари и Лопетеги, которые не разобрались, куда попали, и не пользовались авторитетом мадридских сенаторов. У него полно дорогостоящих новичков, которые до сих пор не встроены в систему «Реала». Сам Зинедин впервые оказался в ситуации, когда ему нужно не поддерживать работающий механизм, а строить коллектив заново. Неформальные вожаки прекрасно понимают трудное положение, в которое попал тренер, и прощают французу все за три подряд Лиги чемпионов.

Зинедин Зидан, «Реал Мадрид»Getty Images

Конечно, до Мадрида долетают заявления Жозе Моуринью о том, как он хочет измениться, ищет новый штаб ассистентов и новое вдохновение для нового вызова. Только с 2013 года в «Реале» остались Варан, Рамос, Бензема, Марсело и Модрич, которые помнят токсичную атмосферу, постоянные конфликты и поиски крыс при Жозе и вряд ли хотят обратно в те славные деньки. При Зидане всех все устраивает, и дружба Переса с Моуринью костяк команды, скорее, напрягает, чем расслабляет.

Сейчас «Реал» победил полуживой «Галатасарай» в Турции, где по привычке освистывали даже собственного футболиста во время замены, и отодвинул опасность по невыходу из группы. Через две недели нужно победить «львов» на «Сантьяго Бернабеу», и с шестью очками ждать мести «Брюгге» с «Парижем». И непонятно, произошло ли такое экстренное преображение «бланкос» – с нерешительных медвежат в уверенных в себе тигров – под давлением медиа или после взбучки Зидана.

«Реал» забил всего один мяч (и еще разок бабахнул в перекладину), но выглядел так же уверенно, как во времена походов за ушастыми кубками. И это самая положительная характеристика работы Зизу.

«Галатасарай» – «Реал» (Мадрид) – 0:1

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