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Капелло: «Юве» выиграл двумя дальними ударами. Во втором все решила ошибка Гилерме»
Одна помарка стоила железнодорожникам набранного очка в Турине.
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал победу «Ювентуса» над «Локомотивом» (2:1) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Ювентус» выиграл у «Локомотива» благодаря двум дальним ударам. Во втором случае все решила ошибка вратаря. В любом случае, поздравляю тебя, Маурицио», – сказал Капелло, обращаясь к коучу «бьянконери» Маурицио Сарри.
- «Ювентус» набрал 7 очков после трех туров, столько же баллов у «Атлетико».
- «Локомотив» занимает третью строчку в группе D, у команды Юрия Семина 3 очка. Турнирную таблицу замыкает «Байер», который проиграл 3 матча из трех.
«Локо» провел образцовый первый тайм против «Юве». Что же помешало выстоять?
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