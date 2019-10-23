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Тату губ жены на спине, снимался в рекламе косметики. Как хорошо ты знаешь Месси?
Квизы
Проверь знания о Лео вне поля.
Лионель Месси и его футбольные успехи слишком известны, чтобы о них кто-то не слышал. Возможно, он – лучший игрок в истории, и об этих успехах будут говорить и через 100, и через 1000 лет. Но какой Лео вне футбола знают немногие. Этот тест – проверка знаний об аргентинском гении за пределами поля.
До этого мы проверяли знания о Криштиану Роналду
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