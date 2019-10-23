Глорство – естественная человеческая природа, так же как рациональность, чувство голода или индивидуализм, так что вполне нормально, что «Локо» нулевых привлекал миллениалов – за счет густой тучи пафоса, набухшей из первого современного стадиона в России, заруб в еврокубках и бегающих по сторонам глаз Сычева, которыми он светил во всяких камеди клабах. Болеть за тот клуб было фешенебельно, но, по закону жанра, следующие 10 лет новичков поджидало фиаско. Одним из таких болельщиков, помимо меня, был Стефано Конфорти.

Игру с «Ювентусом» смотрел итальянский болельщик «Локо»

Первый болельщик «Локо» из Италии. Вы наверняка слышали о нем, а если нет, знайте: он поехавший. В хорошем смысле.

Парень учит русский и со школьных времен ведет блоги о российском футболе, а сегодня мы знаем его по инсайдам в твиттере.

В общем, представьте себе лицо Стефано, когда он включил жеребьевку.

– Я подумал: «Да ну, реально?» Наконец-то выпал итальянский клуб! Тогда серьезно настроился посетить матч, а потом стали приходить сообщения от фанатов, поеду ли я в Турин. Приятно осознавать, что толпы болельщиков едут в мою страну!

Стефано я помню по фанатскому сайту FCLMNEWS. Среди дерзких или остроумных комментариев всегда выделялся тот, что на английском. Такие оставлял безаватарный юзер Dmitry Sychev. Сообщения его почти всегда были коротки и построены на таком инглише, что никто не сомневался, что за монитором простой увлеченный русский шестиклассник, а учитывая, какие персонажи ютились тогда на форуме, сумасшедший сумасшедшему рознь. Профиль пополнялся фотографиями, а однажды Dmitry Sychev добавил в колонку «о себе» что-то вроде «Всем привет, я Стефано, болельщик из Италии». Но даже так я категорически не верил, что какому-то тинейджеру с озера Комо интересны наши реалии.

И только потом стало очевидно, что он действительно существует.

– Чем закончилась история с первым журналом о «Локо» на инглише?

– К сожалению, мы опубликовали только два номера и не продолжили. Было сложно все организовать, к тому же иногда ты ставишь в жизни другие приоритеты. Главное, что у меня была возможность познакомиться с хорошими людьми и работать с ними.

– Кем ты работаешь сегодня?

– На данный момент я живу в Милане и ищу подходящую работу. Я отклонил несколько предложений, так как были сомнения. Я все еще веду аккаунт в твиттере, также сотрудничаю с одним рестораном на озере Комо в качестве консультанта по маркетингу.

– О, я подписан на твой твиттер. Откуда ты достаешь инсайды?

– Большинство моих инсайдов не эксклюзив, я их просто перевожу и оставляю источник. А когда получаю особые новости, они приходят от агентов или журналистов, с которыми общаюсь.

– Одна интересная история, связанная с твоими инсайдами.

– В сентябре я написал, что «Зенит» предложил 45 миллионов евро за Миранчука. Еще летом. И указал там источник «Спорт-Экспресс». Позже мне написал спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта и сказал, что это тотальная брехня.

– Что болельщики «Ювентуса» знают о российском футболе и «Локомотиве» в частности?

– Ничего. То есть полная некомпетентность и отсутствие интереса. Надеюсь, мы подготовим такой же сюрприз, как это сделала пражская «Славия» – «Интеру».

«Ювентус» – первый топ-клуб для фанатов-миллениалов, как Стефано

Получается, последние топ-матчи «Локомотив» провел с «Челси» в Кубке РЖД и с тем же «Атлетико» в Лиге Европы. Но это не считается, так как важны два параметра – Лига чемпионов и какая-то знаменитая арена, то есть обязательно встреча на выезде.

Десятилетия Россию в Лиге чемпионов презентовали «Зенит» или ЦСКА, «Рубин», иногда «Спартак» – и боже, как же приходилось завидовать, когда шатали «Севилью», когда выходили из группы с пятью победами, когда «Ростов» гильотировал «Мюнхен». За все это время железнодорожники лишь раз прошли в плей-офф Лиги Европы.

Но мир не стоит на месте, и сегодня болельщики «Локо» одни из счастливейших на Земле. В Италию их прилетело две тысячи. Кажется, это новый рекорд.

«Локомотив» не интересен жителям Западной Европы. Бронепоезд давно не перерезал глотки грандам (в последний раз – 16 лет назад «Интеру»), так что за границей о нем позабыли.

Это данность, подтверждаемая мелочами, лишний раз напоминающими о нашей малоизвестности. Например, в сентябре туринцы анонсировали продажу билетов на матч в твиттере и вместо ФК «Локомотив» отметили аккаунт хоккеистов. Никто не собирался исправлять ошибку, пока не вмешались локомотивские сммщики. Короче. Всем. Плевать.

Криштиану Роналду вообще отказался обсуждать «Локо» и сосредоточился на своей команде.

Люди у стадиона, которых опрашивал, максимум слышали про бренд «Локомотив», но ничего более – хотя команды уже встречались, за москвичей играли итальянцы (помните Ивана Пелиццоли, Франческо Руополо?), да и в целом в русском футболе достаточно было итальянцев. Русская лига настолько неинтересна, что за день до матча итальянские медиа опубликовали какие-то опусы, в которых 72-летний Семин оказывался бывшим военным начальником, а Миранчуки во вторник могут напрячь Буффона.

Алло, ребята, Антон Миранчук травмирован и вряд ли вообще сыграет в этом году!

Единственный, кто хоть сделал вид, что уважает и знает соперника, – Маурицио Сарри. «Нужно опасаться «Локомотив», в этой команде нет больших звезд, но они очень хорошо играют. Это касается и чемпионата страны, и Лиги чемпионов. Они могут создать нам проблемы. Мы видели, как они играли в Леверкузене. Мы видели, как они прессинговали, как они заставили вратаря немцев ошибаться. Эта команда очень опасна все 90 минут, надо быть внимательнее», – заявил он на предматчевой конференции.

Но и это вряд ли всерьез. Скорее, классический такой пинок своим же перед игрой, на которую по-особому не настраиваются, тем более после неубедительной победы над «Болоньей».

Маурицио Сарри, «Ювентус»Getty Images

Юрий Палыч всяко расценил это как комплимент и вспомнил первый матч «Локо» в еврокубках, к слову, тоже с «Ювентусом»:

«Кажется, это был 1993 год, Кубок УЕФА. «Ювентус» был действующим обладателем трофея. И тогда, и сейчас звездная команда. Сейчас Роналду, а тогда был Баджо, который забил нам первый гол со штрафного. Также выходили Раванелли, Конте, Каррера. «Ювентус» всегда обладал футболистами высокого уровня. Но и у нас был хороший состав. В первом тайме играли неплохо, но после штрафного Баджо не выдержали. Тогда нас называли пятым колесом московского футбола, а сейчас мы поднялись».

Будут еще подкалывать «Локо» за прошлую Лигу чемпионов?

Нет. Тогда футболисты транжирили моменты и боялись.

Сегодня заставляют ошибаться и как раз не раскидываются своими шансами. Вообще не стыдно: Идову, Баринов, Игнатьев, даже Эдер перехватывали передачи в центре, а Хёведес и Чорлука мешали Роналду мочить издали.

«Локо» даже первым заставил ошибиться – Матюиди схлопотал желтую за срыв атаки. А Сарри первым произвел замену – один из основных признаков, что что-то идет не так. Фанатский сектор гостей – сейчас объективно – рубил катюшу, хау мач ис зе фиш, стучал в барабаны, и это точно было громче активных из «Юве».

Алексей Миранчук празднует гол в ворота «Ювентуса»Eurosport

Ну и в конце концов – «Локо» забил первым.

Кажется, у Миранчука это один из последних голов в локомотивской футболке – и клуб, и он сам уже готовы к отъезду в Европу.

А потом произошло самое неудивительное: три минуты без концентрации, два гола. И все равно за этот «Локомотив» ни капельки не стыдно.

Тимофей Загорский был и на первом выезде «Локо» – с «Байером»:

Семин укусил Уткина и сломал «Байер». «Локомотив» остался без аншлага, но за него болели даже немцы

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