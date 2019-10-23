В третьем туре Лиги чемпионов «Зенит» на выезде сыграет с одной из лучших команд Германии – «РБ Лейпциг». Пока коллектив Сергея Семака идет по турниру без поражений, но не стоит забывать, что именно «быки» выбили «Зенит» из Лиги Европы полтора года назад.

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Зенита» продолжают залечивать травмы вингер Малком и защитник Эммануэль Маммана – этих парней мы не увидим на поле с гарантией в 100%. Кроме того, в матче не сыграет нападающий Александр Кокорин, который не так давно вышел из тюрьмы – он будет недоступен вплоть до зимней паузы.

У «Лейпцига», как и у «Зенита», зияют три пробоины в составе: из-за травм команде Юлиана Нагельсмана не помогут защитник Ибраима Конате, страйкер Патрик Шик и атакующий полузащитник Ханнес Вольф.

Форма

«Зенит» сейчас пребывает в огне: после поражения от «Локомотива» (0:1) сине-бело-голубые расправились с «Бенфикой» в Лиге чемпионов (3:1), обыграли «Урал» (3:1) и смачно грохнули «Ростов» (6:1). Особенно ярким получился последний матч с хет-триком Артема Дзюбы и разгромом одного из конкурентов в борьбе за чемпионство.

Артем Дзюба, «Зенит»Getty Images

Текущая форма «Лейпцига» куда хуже: в последний раз команда Нагельсмана побеждала 21 сентября, разгромив на выезде «Вердер» (3:0). После этого случились поражения от «Шальке» (1:3) и «Лиона» (0:2) и ничьи 1:1 с «Байером» и «Вольфсбургом». При этом в августе у «Лейпцига» была серия из четырех побед, но с наступлением осени в игре «быков» явно что-то расклеилось.

Ориентировочные составы

«Лейпциг»

«Зенит»

Прогноз

Победа «Лейпцига»: 1,68

Ничья: 4,14

Победа «Зенита»: 5,25

Несмотря на никудышную форму «Лейпцига», букмекеры верят в победу немцев – на нее можно поставить со скромным коэффициентом 1,68. А вот на команду из России можно зарядить за смелые 5,25 – примерно с той же вероятностью пражская «Славия» сыграет вничью с «Барселоной».

Почему эксперты уверены, что «Лейпциг» возьмет свое? Все просто: «быки» – коллектив из более конкурентной лиги, который в свой лучший день выдавит из «Зенита» все соки и задушит сине-бело-голубых коллективным прессингом. Российский клуб наверняка сделает ставку на контратаки и будет всячески стараться, чтобы сдержать Тимо Вернера. Выйдет ли из этого что-то стоящее, мы узнаем уже сегодня вечером.

Трансляция

Не забудьте о текстовой трансляции матча на Eurosport.ru: игра начнется в 19:55 по московскому времени, так что не пропустите.

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