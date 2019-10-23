«Ювентус» в матче третьего тура Лиги чемпионов выиграл у «Локомотива» – 2:1.

Оба мяча в составе туринцев забил аргентинец Пауло Дибала. Пользователи твиттера обратили внимание, что после второго гола в исполнении Дибалы португалец Криштиану Роналду просигнализировал о положении вне игры.

«Дибала только что забил победный мяч, но Роналду оказался больше заинтересован в том, чтобы просигнализировать об офсайде, чем в праздновании гола», – написал один из юзеров. «Криштиану поднял руку вверх и показал, что Дибала был в офсайде. Что это за подвид сумасшествия?» – добавил другой.

После трех туров «Ювентус» набрал 7 очков, столько же баллов на счету «Атлетико».

«Локомотив» занимает третью строчку в группе D с 3 очками, на последнем месте – «Байер» (0).

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