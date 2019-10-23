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Азар с семи метров не попал по пустым воротам. Фанаты окрестили фейл Эдена промахом года

Азар с семи метров не попал по пустым воротам. Фанаты окрестили фейл Эдена промахом года
Eurosport

1 час назад

Футболист за 100 млн евро должен такое забивать.

«Реал» в матче третьего тура Лиги чемпионов на выезде обыграл «Галатасарай» – 1:0.

В одном из эпизодов новичок «галактикос» Эден Азар вырвался к воротам, обыграл голкипера Фернандо Муслеру, но затем умудрился засадить в перекладину. Многие пользователи твиттера уже окрестили фейл бельгийца «промахом сезона».

  • После трех туров на счету «Реала» 4 очка, команда Зинедина Зидана занимает вторую строчку в группе A.
  • Лидирует «ПСЖ» – парижане выиграли три матча из трех.

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