Мустафа Оздоев, отец полузащитника «Зенита» и сборной России Магомеда Оздоева, рассказал, что его сын мог оказаться в чемпионате Германии.

«Агент Головаш пригласил в «Шальке», приехали туда ночью. Мы остановились в гостинице, принадлежавшей 69-летнему рокеру, болельщику «Шальке». На второе утро владелец отеля по просьбе клуба стал с помощью картинок учить Магу немецкому. В «Шальке» даже на тренировках юношей собиралось несколько тысяч болельщиков! Вскоре Головаш сказал: «В «Шальке» есть юношеский тренер, близко знакомый с президентом. Он хочет лично посмотреть Магу».

Я увидел этого тренера и спросил Головаша: «А почему именно он?» Ответ был такой: «Он в очень хороших отношениях с боссом». После этого мы уехали. Там давали хороший дом, предлагали перевезти семью, но нам не хотелось там оставаться. В прошлом году Магомед мог перейти в «Вердер», но отказался. Лучше родной страны ничего нет», – цитирует Оздоева-старшего «Чемпионат».

Оздоев стал игроком «Зенита» зимой 2018 года. Магомед перешел в петербургский клуб из «Рубина» за 3 млн евро.

Сегодня, 23 октября, «Зенит» проведет выездной матч Лиги чемпионов против «Лейпцига». Проследить за ходом игры можно с помощью трансляции Eurosport.ru.

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