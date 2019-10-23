Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в матче против «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов забил мощнейшим ударом из-за пределов штрафной.

После перехода в российский клуб 30-летний футболист уже несколько раз исполнял шикарные дальние удары, но в основном со стандартных положений – этот же прилетел с игры. Мяч оказался у Ярослава после выноса защитника немецкой команды. Деф принял его на грудь и вторым касанием ввалил в угол ворот Петера Гулачи.

«Зенит» ведет со счетом 1:0.

В случае победы петербуржцы оторвутся от «Лиона» на три балла. Правда, у французов будет матч в запасе.

Ракицкий забил со штрафного в третий раз в РПЛ

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