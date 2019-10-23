«Лейпциг» и «Зенит» встретились в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 – 2:1.

Счет на 25-й минуте открыл Ярослав Ракицкий. Украинец подобрал отскочивший мяч и дальним ударом прошил ворота.

Команды завершили первый тайм при счете 0:1. Вторую половину «Лейпциг» начал ударно. Сначала на 49-й минуте Конрад Лаймер замкнул пас Марселя Забитцера.

А на 59-й минуте сам Забитцер прекрасным ударом закрутил мяч в угол ворот Михаила Кержакова.

В следующем туре Лиги чемпионов команды снова сыграют друг с другом – 5 ноября в Санкт-Петербурге.

После трех матчей «Зенит» набрал четыре очка, у «Лейпцига» шесть баллов.

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