Eurosport
«Зенит» забил первым, но проиграл «Лейпцигу»
На гол Ярослава Ракицкого ответили Конрад Лаймер и Марсель Забитцер.
«Лейпциг» и «Зенит» встретились в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 – 2:1.
Счет на 25-й минуте открыл Ярослав Ракицкий. Украинец подобрал отскочивший мяч и дальним ударом прошил ворота.
Команды завершили первый тайм при счете 0:1. Вторую половину «Лейпциг» начал ударно. Сначала на 49-й минуте Конрад Лаймер замкнул пас Марселя Забитцера.
А на 59-й минуте сам Забитцер прекрасным ударом закрутил мяч в угол ворот Михаила Кержакова.
- В следующем туре Лиги чемпионов команды снова сыграют друг с другом – 5 ноября в Санкт-Петербурге.
- После трех матчей «Зенит» набрал четыре очка, у «Лейпцига» шесть баллов.
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