Месси первым в истории забил в 15 сезонах Лиги чемпионов подряд

Лионель Месси из «Барселоны» отличился на третьей минуте матча против пражской «Славии» в Лиге чемпионов и открыл очередную уникальную ачивку: Лео – первый игрок, забивший в 15 сезонах соревнования кряду.

Аргентинец долго вкатывался в сезон из-за травм, полученных летом и на старте кампании, однако на выездной матч ЛЧ вышел с первых минут. Уже в дебюте встречи Лео распечатал ворота соперника и установил еще один рекорд – с сезона-2005/06 нападающий не провел ни одной кампании без гола в главном еврокубке.

А вот и исторический гол Месси: игрок сам перехватил мяч в результате прессинга команды, отыгрался с Артуром и щелкнул в дальний.

Роналду тоже забивал в каждом розыгрыше с момента дебюта в турнире, но его первый матч пришелся на сезон-2006/07. Таким образом, у Криштиану на один результативный год меньше.

Гол Лео пока остается единственным.

Аргентинец провел всю карьеру в «Барселоне».

Тату губ жены на спине, снимался в рекламе косметики. Как хорошо ты знаешь Месси?

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