«Зенит» провалил игру с «Лейпцигом». Семак выбрал неверный план, а когда исправился – уже проиграл

«Зенит» приехал в Германию в прекрасном настроении, а уехал в отвратительном. Несколько дней назад питерцы накидали горсть голов в корзинку «Ростову», а уютный Дзюба лежа в постельке благодарил всех за поздравления с хет-триком. После трешки сммщики всех спортивных медиа заливали Артема медом и кидались в него конфетами. Единственная проблема в том, что повержен всего лишь «Ростов», а два из трех голов Дзюба забил с пенальти. Хайп вокруг проходного результата в РПЛ подарил команде не уверенность, а ложную самоуверенность, которую оказалось нечем подкрепить.

К этому же добавлялась форма «Лейпцига». Команда Юлиана Нагельсманна не выигрывала в четырех матчах подряд. Но если всмотреться в результаты этих матчей, то ни о какой яме речь не пойдет. Последние две игры команда провела вничью: с «Байером» «Лейпциг» спасся, забив поздний мяч, а с «Вольфсбургом» повел, но пропустил. Это говорит о том, что команда не только играет в атаку и стремится побеждать, а не отбиваться, но и готова вырывать результат и переламывать ход. Кстати, в обоих матчах «Лейпциг» забивал во вторых таймах – команда Нагельсманна в состоянии добавить после перерыва.

Сергей СемакGetty Images

Сергей Семак дерзко выбрал схему под опасного соперника: «Зенит» сыграл в 4-4-2, чем и обрек себя на поражение. В матче против команды, которая подавляет владением, непредсказуемо комбинирует и максимально использует фланги, крайних защитников обязательно должны страховать крайние полузащитники. Но Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос остались брошенными Олегом Шатовым и Себастьяном Дриусси. Вячеслав еще справлялся в первом тайме, а во втором Нагельсманн перевел давление на бразильца и дважды результативно пробил его зону. У Шатова с Дриусси накопилось три отбора и один перехват на двоих.

Ранее Семак использовал выездную модель с тремя центральными защитниками, но в этот раз сыграл более открыто. В результате лишнего защитника не хватало, и Караваев только за первый тайм трижды страховал центрдефов, бросая фланг. Шатов и Дриусси были бесполезны (оба ушли на замену), потому что «Зенит» все равно играл выносами на Дзюбу, но в этот раз Артему не дали зацепиться и скинуть партнерам. То есть «Зенит» не только не мог эффективно противостоять сопернику, но и не использовал его слабости, регулярно упуская выходы в контратаку.

В итоге шикарный гол Ярослава Ракицкого оказался не результатом осмысленной игры, а рандомным отскоком, который удачно прилетел на ногу защитнику. После нескольких спасений Михаила Кержакова было очевидно, что «Зенит» не уйдет без пропущенного гола, а схема себя не оправдала. К перерыву «Лейпциг» владел мячом 62% времени и сделал в 2,5 раза больше передач (252 vs 99). И во втором тайме команда, конечно, добавила.

Семак в перерыве не делал перестановки, хотя логика происходящего вопила об их необходимости. В результате всего за 10 минут «Лейпциг» перевернул игру: на 49-й и 59-й забили Конрад Лаймер и Марсель Забитцер, разломав фланг Сантоса. Все, что происходило дальше, было попыткой Семака сделать работу над ошибками прямо во время контрольной работы.

Замена Шатова на защитника Осорио, выход Мака и Кузяева вместо Дриусси и Азмуна должны были укрепить оборону и насытить центр поля. Но у остальной команды, которая отбивалась весь матч и не провела ни одной вдумчивой комбинации в атаке, просто не осталось сил. Все в этот вечер пошло для «Зенита» шиворот-навыворот.

Себастьян Дриусси и Норди МукиелеGetty Images

И особенно иронично в этой ситуации смотрелся Дзюба, который за несколько минут до финального свистка умчался на свою половину поля и отобрал мяч. Возможно, Семак перепутал не только схему: Ракицкий в нападении, а Дзюба в обороне действовали с «Лейпцигом» намного эффективнее, чем по номинальным позициям.

«Лейпциг» – «Зенит» – 2:1

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