Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями по матчу Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг». Российский клуб уступил со счетом 1:2, и коуч разочарован итоговым результатом, потому что уверен – петербуржцы могли сыграть лучше.

«Мы знали сильные стороны соперника и ожидали такой игры. Они хорошо двигаются, перемещаются, бьют много. Но с нашей стороны скажу, что могли сыграть лучше.

Что касается первого тайма, то мы действовали дисциплинированно. Во втором тайме пропустили, после этого игра пошла сумбурная, много брака было с нашей стороны, неоправданных навесов. Не реализовали моменты, атаки «Лейпцига» выглядели острее. Сегодня на поле вышли наши самые сильные игроки. Потом будет разбирать ошибки. В пропущенных голах обычно прослеживается целая цепь ошибок, а не отдельная оплошность», – приводит слова тренера ТАСС.

«РБ Лейпциг» возглавляет группу G, у команды шесть баллов после трех матчей.

«Зенит» делит второе место с «Лионом», у команд четыре очка.

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