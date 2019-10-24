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Семак отметил моменты, из-за которых «Зенит» проиграл «Лейпцигу»
Тренер разочарован перфомансом команды.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями по матчу Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг». Российский клуб уступил со счетом 1:2, и коуч разочарован итоговым результатом, потому что уверен – петербуржцы могли сыграть лучше.
«Мы знали сильные стороны соперника и ожидали такой игры. Они хорошо двигаются, перемещаются, бьют много. Но с нашей стороны скажу, что могли сыграть лучше.
Что касается первого тайма, то мы действовали дисциплинированно. Во втором тайме пропустили, после этого игра пошла сумбурная, много брака было с нашей стороны, неоправданных навесов. Не реализовали моменты, атаки «Лейпцига» выглядели острее. Сегодня на поле вышли наши самые сильные игроки. Потом будет разбирать ошибки. В пропущенных голах обычно прослеживается целая цепь ошибок, а не отдельная оплошность», – приводит слова тренера ТАСС.
- «РБ Лейпциг» возглавляет группу G, у команды шесть баллов после трех матчей.
- «Зенит» делит второе место с «Лионом», у команд четыре очка.
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