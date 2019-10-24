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Семак отметил моменты, из-за которых «Зенит» проиграл «Лейпцигу»

Семак отметил моменты, из-за которых «Зенит» проиграл «Лейпцигу»
Eurosport

35 мин. назад

Тренер разочарован перфомансом команды.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями по матчу Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг». Российский клуб уступил со счетом 1:2, и коуч разочарован итоговым результатом, потому что уверен – петербуржцы могли сыграть лучше.

«Мы знали сильные стороны соперника и ожидали такой игры. Они хорошо двигаются, перемещаются, бьют много. Но с нашей стороны скажу, что могли сыграть лучше.

Что касается первого тайма, то мы действовали дисциплинированно. Во втором тайме пропустили, после этого игра пошла сумбурная, много брака было с нашей стороны, неоправданных навесов. Не реализовали моменты, атаки «Лейпцига» выглядели острее. Сегодня на поле вышли наши самые сильные игроки. Потом будет разбирать ошибки. В пропущенных голах обычно прослеживается целая цепь ошибок, а не отдельная оплошность», – приводит слова тренера ТАСС.

  • «РБ Лейпциг» возглавляет группу G, у команды шесть баллов после трех матчей.
  • «Зенит» делит второе место с «Лионом», у команд четыре очка.

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