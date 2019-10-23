Eurosport
Черышев выстрелил в ЛЧ классным голом «Лиллю»
Гол россиянина почти принес «Валенсии» три балла.
Денис Черышев забил за «Валенсию» в матче Лиги чемпионов против «Лилля». Гол должен был стать для «летучих мышей» победным, но команда пропустила на 95-й минуте.
Денис обработал мяч после прострела партнера с правого фланга и пробил мимо вратаря – кипер не среагировал на удар.
- Мяч Дениса был победным до самого конца матча: французы сравняли счет на 95-й минуте.
- Клуб Ла Лиги мог сравняться по очкам с «Челси» и «Аяксом» во главе группы H, но в результате занимает лишь третью строчку.
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