Денис Черышев забил за «Валенсию» в матче Лиги чемпионов против «Лилля». Гол должен был стать для «летучих мышей» победным, но команда пропустила на 95-й минуте.

Денис обработал мяч после прострела партнера с правого фланга и пробил мимо вратаря – кипер не среагировал на удар.

Мяч Дениса был победным до самого конца матча: французы сравняли счет на 95-й минуте.

Клуб Ла Лиги мог сравняться по очкам с «Челси» и «Аяксом» во главе группы H, но в результате занимает лишь третью строчку.

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