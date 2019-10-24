Россия пропустила Португалию вперед в таблице коэффициентов УЕФА

Результаты лигочемпионского мидуика отбросили Россию на седьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА. Шестое место заняла Португалия.

Во вторник 22 октября «Локомотив» проиграл «Ювентусу», а 23 октября «Зенит» уступил «РБ Лейпциг». «Бенфика» в тот же день обыграла «Лион» и подкинула своей стране немного очков. В итоге после третьего тура ЛЧ у Португалии 43.849 баллов, а у России – 43.549.

Показатель определяет, сколько команд от страны будет заявлено в еврокубки через сезон. Все просто: если Россия отвоюет шестую строчку – то в кампании-2021/22 от РПЛ на международной арене выступит шесть клубов. Три команды сыграют в Лиге чемпионов, одна – в Лиге Европы и еще две – в новом турнире УЕФА под названием Лига конференций.

Если же Португалия так и закончит сезон выше – то Россия сможет заявить лишь пять клубов и недосчитается представительства в самом престижном еврокубковом соревновании.

Вернуть РПЛ потерянные позиции уже в четверг 24 октября могут ЦСКА и «Краснодар», выступающие в Лиге Европы.

В двух стартовых матчах армейцы и «быки» очков не набрали.

У клубов идентичная голевая статистика: один забитый и семь пропущенных.

«Зенит» пока выходит в плей-офф, «Боруссия» и «Локо» – нет. Таблицы ЛЧ после первого круга

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