«Ливерпуль» расправился с «Генком» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Мерсисайдцы отгрузили сопернику четыре мяча, один из которых получился особенно крутым.

Полузащитник «красных» Алекс Окслейд-Чемберлен открыл счет в матче, а на 57-й минуте оформил дубль. Англичанин дождался паса от Роберто Фирмино на линии радиуса и без замаха пробил внешней стороной стопы – мяч по идеальной дуге прилетел в угол ворот.

Итоговый счет – 4:1 в пользу «Ливерпуля».

Голами за «красных» также отметились Садио Мане и Мохамед Салах.

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