Нападающий «Барселоны» Лионель Месси чудовищно промахнулся из выгодной позиции в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Славии».

На 75-й минуте 32-летний Месси бил с пары метров практически по пустым воротам – голкипер уже распластался перед Лео на газоне. Аргентинец хотел перебросить мяч через него, но плохо ударил и не попал в створ.

«Барса» выиграла со счетом 2:1 – Месси открыл счет на третьей минуте, во втором тайме «Славия» отыгралась, но во втором тайме Питер Олайинка срезал мяч в свои ворота.

Каталонцы лидируют в группе F, набрав семь очков в трех матчах.

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