Футболисты «Челси» странным образом отпраздновали победный гол в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса».

26-летний бельгиец Миши Батшуайи забил на 85-й минуте, и во время празднования партнер по команде Джорджиньо ухватил его между ног. Миши выложил видео момента в твиттер со смеющимися до слез эмодзи и подписал капсом: «Почему?!»

Видео в лучшем качестве – для гурманов.

Гол Батшуайи стал единственным – лондонцы выиграли со счетом 1:0.

«Челси» и «Аякс» в группе F набрали по шесть очков в трех играх.

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