Джорджиньо потрогал Батшуайи между ног во время празднования гола «Аяксу»
Максимально странное поздравление.
Футболисты «Челси» странным образом отпраздновали победный гол в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса».
26-летний бельгиец Миши Батшуайи забил на 85-й минуте, и во время празднования партнер по команде Джорджиньо ухватил его между ног. Миши выложил видео момента в твиттер со смеющимися до слез эмодзи и подписал капсом: «Почему?!»
Видео в лучшем качестве – для гурманов.
- Гол Батшуайи стал единственным – лондонцы выиграли со счетом 1:0.
- «Челси» и «Аякс» в группе F набрали по шесть очков в трех играх.
Чудовищный промах Месси почти в пустые ворота. Хейтерам понравится
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте