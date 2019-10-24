Защитник «Славии» выбил мяч у Месси, встал в героическую позу и заорал, будто выиграл ЛЧ
Просто зверь!
Защитник «Славии» Давид Ховорка отлично действовал против капитана «Барселоны» Лионеля Месси в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Брутальный 26-летний чех не пустил Месси в штрафную и ловко выбил мяч за пределы поля. После он встал в героическую позу и издал торжествующий рев.
Это не единственный момент борьбы Ховорки и Месси – чех не пустил легенду к мячу еще в одном эпизоде.
- Старания Хоровки не помешали Лео открыть счет на третьей минуте.
- «Барса» победила «Славию» со счетом 2:1 благодаря автоголу.
Чудовищный промах Месси почти в пустые ворота. Хейтерам понравится
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