Защитник «Славии» Давид Ховорка отлично действовал против капитана «Барселоны» Лионеля Месси в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Брутальный 26-летний чех не пустил Месси в штрафную и ловко выбил мяч за пределы поля. После он встал в героическую позу и издал торжествующий рев.

Это не единственный момент борьбы Ховорки и Месси – чех не пустил легенду к мячу еще в одном эпизоде.

Старания Хоровки не помешали Лео открыть счет на третьей минуте.

«Барса» победила «Славию» со счетом 2:1 благодаря автоголу.

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