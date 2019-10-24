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«Хотел бы указать на Криштиану, но их нельзя сравнивать». Гиггз сделал выбор между Роналду и Месси

«Хотел бы указать на Криштиану, но их нельзя сравнивать». Гиггз сделал выбор между Роналду и Месси
Eurosport

14 мин. назад

Райан, как непатриотично!

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз сравнил бывшего одноклубника по «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Сделать выбор между ними очень сложно. Я хотел бы сказать, что выбираю Роналду, потому что играл с ним и видел его прогресс, но Месси – гений. Лео – футболист, которого можно увидеть только раз в жизни. Хотел бы указать на Криштиану, но их нельзя сравнивать», – цитирует 45-летнего Гиггза Sport.es.

  • Гиггз и Роналду вместе выступали за «Манчестер Юнайтед» с 2003 года по 2009-й.
  • Райан завершил карьеру в 2014 году. Он работал ассистентом Луи ван Гала в «МЮ», а затем возглавил сборную Уэльса.

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