Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз сравнил бывшего одноклубника по «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Сделать выбор между ними очень сложно. Я хотел бы сказать, что выбираю Роналду, потому что играл с ним и видел его прогресс, но Месси – гений. Лео – футболист, которого можно увидеть только раз в жизни. Хотел бы указать на Криштиану, но их нельзя сравнивать», – цитирует 45-летнего Гиггза Sport.es.

Гиггз и Роналду вместе выступали за «Манчестер Юнайтед» с 2003 года по 2009-й.

Райан завершил карьеру в 2014 году. Он работал ассистентом Луи ван Гала в «МЮ», а затем возглавил сборную Уэльса.

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