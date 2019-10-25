В сезоне-2021/22 в еврокубках, похоже, сыграет меньше русских клубов. Почему это хорошо

Португалия уже давно подбиралась к России и шестому месту в таблице коэффициентов УЕФА – перестановка была вопросом времени. И вот «Зенит» с «Локомотивом» проиграли в Лиге чемпионов-2019/20 «Лейпцигу» и «Ювентусу», а «Бенфика» побила «Лион». Россия съехала на седьмое место. Если к концу сезона все так и останется, то в Лиге чемпионов-2021/22 РПЛ представят только два клуба, а еще три поборются в Лиге Европы и новом турнире Лига конференций. Но нет ни единого повода переживать за потерю.

Россия обогнала португальцев по итогам сезона-2016/17. Это был провал самих пиренейцев, а не триумф русских: команды РПЛ показали худший результат за четыре сезона, но коллеги из Примейры выступили еще хуже. Воспользовалась ли Россия лишним местом в еврокубках хоть раз с тех пор? Год назад «Спартак» влетел ПАОКу в квалификации ЛЧ, а «Уфа» отхватила от «Рейнджерс» в квале ЛЕ. В этом сезоне та же картина: «Краснодар» слажал с «Олимпиакосом», а «Тула» не справилась с «Нефтчи».

Причем девять лет назад Россия уже была на шестой строчке с тремя клубами в ЛЧ – все благодаря победе «Зенита» в Кубке УЕФА. Результат тот же: в 2010-м питерцы проиграли «Осеру» в квалификации ЛЧ, а через год «Рубин» не справился с «Лионом». Из таких показателей можно сделать вывод: третье место в ЛЧ и участие в ЛЕ шестого места просто бесполезны – шансами все равно никто не пользуется.

Заработком денег это тоже не назвать. Под Лигу чемпионов «Краснодар» потратился на трансферном рынке и ушел в минус на 22,9 мульта (покупки на 30,4 млн, продажи – на 7,5 млн). В итоге за участие в квалификации ЛЧ Галицкий заработал всего пять миллионов евро. При общем бюджете команды в 77 миллионов эти деньги почти ничтожны.

Вандерсон («Краснодар»), Гиоргос Масурас («Олимпиакос»)Getty Images

Клубы РПЛ, которые участвует в ЛЧ, – частные и считают свои деньги. Ситуация с третьим клубом в Лиге Европы гораздо запутаннее. За два сезона Россию в квалификации Лиги Европы представляли «Арсенал» и «Уфа» – убыточные дотационные образования. За участие в квалификации «Уфа» заработала 840 тысяч евро, или 63 миллиона рублей. Бюджет клуба – миллиард рублей. Спонсор – республика Башкортостан. То есть эти деньги – капля в море для изначально убыточного проекта и не играют никакой роли для его жизни и развития.

Возможность участвовать в еврокубках – отличный шанс для сомнительных операций по якобы усилению команды под Лигу Европы. На деньги региональных бюджетов покупают легионеров категории Б, агентам выкатывают больше комиссии как участники еврокубков. В результате команда играет от силы четыре матча в квалификации, к осени вылетает, а бесполезные иммигранты в составе остаются.

Пример раскопала «Новая газета». Журналисты пошли по денежному следу трансфера Синама-Понголя в «Ростов». Миллион евро из областного бюджета отправили в качестве оплаты агенту Деяну Йоксимовичу из фирмы Friends & Football International LLC в черногорский банк. Тогда фирма-агент заключила договор на 650 тысяч евро с шотландской компанией на оказание услуг по переводу футболиста в «Ростов». Эти деньги переехали в латвийский банк на счет фирмы Drensler LLP, хозяева которой подозреваются британской полицией в отмывании денег для триад и колумбийских наркокартелей, а оттуда поступили на испанский счет, открытый на имя вице-президента «Ростова» Александра Шикунова. По данным «Новой», чуть позже босс ростовчан приобрел на Ибице элитную квартиру площадью 116 кв. метров. Исключительный ли это случай или стандартная ситуация – вопрос открытый.

Александр ШикуновFrom Official Website

Позорные поражения функционеры провинциальных клубов шаблонно называют важным опытом. Важный опыт выглядит так: Россию представляют команды, которые не могут отдать три точных паса подряд, они принимают иностранцев на куцых стадионах с искусственным полем и голыми трибунами, а на выезды от них отправляются три с половиной человека. В итоге все выглядит как профанация.

Русский футбол – это не бизнес, в отличие от португальского. Торговля игроками и участие в еврокубках для клубов России не являются краеугольным камнем функционирования системы. Тогда и переживать незачем – потерянное место отойдет людям, для которых оно действительно важно и которые умеют им распоряжаться.

Другие тексты Артема Мазилкина:

«Зенит» провалил игру с «Лейпцигом», Семак выбрал неверный план, а когда исправился – уже проиграл

Убийство 5-кратного чемпиона мира по хоккею не раскрыто 18 лет. В смерти иконы «Локо» винят милицию

Качай приложение Eurosport для iOS или Android