Нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду нравится играть только в важных матчах.

34-летний португалец уже не молод и не хочет растрачивать силы на просто так. Криш отметил, что уважает контракт и работодателя, поэтому выкладывается в каждой игре, но, если бы это зависело от него, – выходил бы только на самые важные игры.

«Если бы это решал я – то играл бы только за сборную Португалии и в Лиге чемпионов. Такие встречи дают мне мотивацию, потому что от них многое зависит. Мне нравится играть под давлением. Однако нужно оставаться профессионалом и проявлять уважение к работодателю, который вам платит, к клубу, который вы представляете. Необходимо выкладываться каждый день», – сказал Криш.

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