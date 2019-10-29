Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал тактику «Локомотива» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

«В том матче «Локомотив» отказался играть в футбол. Команда припарковала автобус у штрафной. Я так и не отличился, и это меня беспокоило до конца матча. Но это нормально. Главное, что команда одержала победу», – приводит слова Криша France Football.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не нашел в словах португальца ничего обидного. «Роналду ничего плохого не сказал. Это его мнение, сказал и сказал. Также он приблизительно мне на поле сказал в Турине, был нормальный разговор», – цитирует Семина Sport24.

«Локомотив» вел в Турине со счетом 1:0 до 77-й минуты, после чего аргентинец Пауло Дибала оформил дубль и принес «бьянконери» победу.

Ответный матч команды проведут 6 ноября в Москве.

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