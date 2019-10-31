В 2017 году предприниматель Сергей Фаге опубликовал текст, который навсегда изменил его жизнь. «Мне 32 года, и я потратил $200 тысяч на биохакинг», – с таким заголовком вышел материал на сайте VC. За два года пост Фаге собрал больше 600 тысяч просмотров и больше тысячи комментариев.

Почему эта история так взорвала? Дело в том, что Сергей крайне подробно расписал, как и зачем вкладывается в свое тело. Он глотает таблетки целыми блистерами, часами медитирует, носит слуховой аппарат (ради сверхчувствительности), тщательно следит за гигиеной сна, помешан на здоровом питании и выбрал элитного психотерапевта – разумеется, такой серьезный подход спровоцировал кучу сарказма в комментах.

Во-первых, в России в принципе не принято так запариваться ради себя. Во-вторых, Фаге выбрал слишком назидательный и даже снобский тон для такого материала. В-третьих, Сергей не слишком похож на пышущего здоровьем мужчину – он очень миниатюрный, хилый и довольно бледный.

При этом сам предприниматель вообще не парился из-за фидбэка. «Думаю, что даже без радикальных технологий и просто со своим текущим режимом я доживу более чем до 120 лет. А с регенеративной медициной, генной терапией, нанотехнологиями к 2040-2050 годам появятся все возможности жить вечно», – писал Фаге, пока над ним хохотали.

Сейчас Сергей окончательно мутировал из бизнесмена в биохакера: можно вбить в гугл его фамилию и долго листать ссылки на тексты о том, как он модифицировал организм. Спойлер: статей об успешных стартапах в выдаче не будет. Фактически Фаге превратил сам термин «биохакинг» во что-то комичное: человек, который на полном серьезе собрался жить 120 лет, вызывает минимум доверия – как какой-нибудь Чумак или Кашпировский.

Впрочем, тренд на интенсивную прокачку тела уже уходит. Его породили к Кремниевой долине (стартаперы помешаны на продуктивности), но местная мода переменчива, поэтому из всего биохакерства осталась только классика вроде веганства и витаминов. Зато в Европе нашелся человек, который уже давно виртуозно освоил биохакинг – просто никому об этом не рассказывал. Но в недавнем интервью France Football признание все же состоялось.

«Все должны попробовать медитацию. Это работает. Каждый страдает от стресса, и уметь избавиться от него – это просто фантастика», – сказал Криштиану Роналду. Они с Сергеем Фаге ровесники, но португалец выглядит чуть более спортивно. Вероятно, потому что его биохакинг направлен не на долгожительство в прямом смысле, а на продление карьеры на топ-уровне.

«Мы сыграли сложный матч с «Локомотивом». У меня не получилось забить. Я был расстроен, после игры пошел отдыхать с друзьями. Вернулся домой в четыре утра. Полежал в ванне с ледяной водой перед сном. Проснулся в 10 часов, позавтракал. В 11 я уже работал в зале. Если не соблюдать распорядок, то не получится быть в топовой форме на протяжении 15 лет», – еще одна реплика из того же интервью.

Ледяная вода после вечеринки? Ранний подъем? Качалка? Он что, сумасшедший?

Криштиану не хвастается привычками и вообще не произносит слово «биохакинг», но суть не меняется – Роналду явно вложил в себя даже больше долларов, чем Фаге. Информация о привычках португальца собирается по крупицам: например, он ест шесть раз в день (только полезная пища, никакого алко), а спит пять раз в день по 1,5 часа в позе эмбриона. Причем каждый раз ему готовят свежие простыни, а он сам старается вообще не смотреть на голубые экраны. Про ледяные ванны и другую спецаппаратуру, которую Роналду завез домой, можно даже не вспоминать – даже в пещере Бэтмена меньше полезных аксессуаров, чем в особняке португальца. «Я 15 лет жертвую очень многим ради футбола. После этого буду просто наслаждаться жизнью», – уверяет Криш.

Но не нужно думать, будто его все достало. Наоборот, он уже сформулировал цель: «Если бы зависело от меня, то играл бы только за сборную Португалии и в Лиге чемпионов». Эту цитату можно понимать по-разному. С одной стороны, Роналду понимает: нужно рвать и в чемпионате, и в кубках. С другой, Криш намекает: он готов рубиться хоть до 40 с лишним лет, если найдется гранд, который возьмет его под ЛЧ.

Основная проблема возрастных футболистов – не потеря в качествах (скорость, выносливость и так далее), а муторное восстановление. Например, братья Березуцкие и Сергей Игнашевич в последние годы карьеры часами лежали на массаже, Игорь Акинфеев отказался от сборной из-за распухающего колена (может играть, но с паузами), а у Ведрана Чорлуки щадящий график в «Локомотиве». Таких примеров полно – правильное восстановление позволяет выходить в праймовой форме даже когда тебе сильно за 30.

Криштиану РоналдуGetty Images

Можно не сомневаться: Криштиану уже спланировал финальные годы карьеры, и ему не придется валить в Китай или Штаты. Благодаря долгим паузам он сможет до последнего зажигать в ЛЧ и даже вдохновлять сборную Португалии: форсирование формы на один турнир – реальнейший сценарий, что доказал тот же Игнашевич.

Если бы Роналду декларировал цели в стиле Сергея Фаге, то сказал бы, что уйдет из футбола в 50 – кстати, эта реплика выглядела бы менее безумной, чем тезис про 120 лет. А еще уже сейчас видно, насколько подход Криша грамотнее чем тот, который использует Месси. Лео запивал пиццу мате и не пропадал в качалке, а теперь подозрительно часто сидит на больничном. Он младше Роналду, но явно закончит гораздо раньше, чем португалец – организм уже не тянет.

Зато Роналду получит грандиозное и заслуженное вознаграждение за самопожертвование. Он перебьет все бомбардирские рекорды, соберет недостижимую коллекцию Кубков чемпионов, будет до последнего сражаться за рекордное количество «Золотых мячей». И не уйдет из игры, пока не станет общепризнанно лучшим футболистом в истории.

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