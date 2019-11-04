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Дзюба прокомментировал травму перед матчем ЛЧ
Оказывается, поля в России лучше, чем в Германии.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что после игры на жестком поле в Лейпциге у него начались проблемы с ногой.
«В Лейпциге было жесткое поле, с камушками, специфичное. После того газона у меня начался дискомфорт с ногой. Наше же поле очень хорошее, мягкое, можно бороться.
Надеюсь, что болельщики заполнят трибуны, их поддержка дорогого стоит. Вы видели немецких фанатов в Лейпциге. Должны завтра доказать, что в России болеют как минимум не хуже», – приводит слова Дзюбы РИА «Новости».
- В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» уступил «РБ Лейпциг» со счетом 1:2.
- Ответная игра пройдет завтра, 5 октября, в Санкт-Петербурге.
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