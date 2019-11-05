Год назад Фабиньо тух в запасе «Ливерпуля». Сейчас он лучше Каземиро и Канте

Перед стартом прошлого сезона гранды АПЛ закупились на рынке опорников. «Челси» приобрел Джорджиньо, «Арсенал» взял Лукаса Торрейру, «МЮ» подписал Фреда, а «Ливерпуль» потратился на Фабиньо. Через год тренд подхватили два других топа – опорную зону усилили «Ман Сити» (покупка Родри) и «Тоттенхэм» (трансфер Танги Ндомбеле).

По двум последним новичкам делать выводы крайне рано, но прогресс прошлогодней четверки отследить уже легко. Самый интересный случай – Фабиньо. Он медленнее остальных адаптировался к Премьер-лиге и первый матч в старте провел только 20 октября – спустя два месяца после появления в АПЛ. По словам самого Фабиньо, первое время он привыкал к английскому стилю игры.

«Я знал о скоростях АПЛ, но, когда выходишь на поле, интенсивность и высокий класс любого соперника поражают больше всего. Сначала было трудно привыкнуть к тому, что здесь мало времени на восстановление между играми – казалось, они идут один за один. Но я адаптировался к этому, и чувствую себя куда более комфортно», – объяснял Фабиньо перед финалом ЛЧ.

Еще одной проблемой бразильца была схема. Играя в «Монако», Фабиньо привык действовать в паре опорников – монегаски использовали 4-4-2. Основной расстановкой «Ливерпуля» были и остаются 4-3-3 – здесь опорник вынужден играть в одиночку. Чтобы Фабиньо распробовал философию «Ливерпуля», Юрген Клопп даже переходил на любимую расстановку бразильца в некоторых матчах.

«Подарком ему на день рождения был даже не выход в основе, а то, что мы играли в его излюбленной схеме – с двумя опорниками. Фаби хорошо сыграл, на него было приятно смотреть. Он был очень агрессивен и оказывался везде, где только можно», – подтверждал Клопп после победы над «Црвеной Звездой» в прошлом октябре.

Фабиньо в матче «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед», декабрь 2018-гоGetty Images

Сам Фабиньо считает, что поворотной точкой стал домашний матч с «Ман Юнайтед» – после поражения в нем Жозе Моуринью лишился работы. «Ливерпуль» добился победы благодаря рандомным голам, но устроил настоящее доминирование на «Энфилде» – 36:6 по ударам всего и 17:2 по ударам из штрафной. Такого расклада невозможно было добиться без Фабиньо – «МЮ» недооценил бразильца, оставил его без опеки и поплатился разрезающими передачами опорника прямо в штрафную. Одна из них воплотилась в гол Садио Мане.

Умение вести игру Фабиньо трансформирует не только в забросы на нападающих, но и диагонали на крайних защитников. Это очень важно именно для нынешней команды Клоппа: в его «Боруссии» лучшим плеймейкером был контрпрессинг, в этом «Ливерпуле» – Эндрю Робертсон и Трент Александер-Арнольд.

Убедиться в ценности Фабиньо помог последний матч против «МЮ». К нему Уле-Гуннар Сульшер изменил тактику Моуринью и приставил к бразильцу персональную опеку – опорника перекрывал Андреас Перейра. Это немедленно сказалось на активности Фабиньо в игре с мячом и естественным образом отразилось на продуктивности Робертсона и Трента. Только после перестановок от Клоппа в перерыве они получили привычную свободу.

Фабиньо не может получить мяч – рядом с ним ПерейраEurosport

Обратный (и уже похожий на Моуринью) случай – игра с «Тоттенхэмом». «Шпоры» быстро открыли счет и сразу закрылись, но совершенно проигнорировали Фабиньо. Маурисио Почеттино выставил схему 4-1-4-1, в которых под бразильца изначально не было прямого опекуна. В теории эту роль мог исполнить Харри Кейн, но тогда «шпоры» остались бы без нападающего для контратак.

В результате «Ливерпуль» вскрывал автобус гостей с абсолютно свободным от опеки Фабиньо. Это лишний раз подсветило его прогресс. Если бы в прошлом сезоне он не адаптировался к роли единственного опорника, а «Ливерпуль» продолжал играть по его любимой системе, «Тоттенхэм» мог его закрыть – схема Почеттино позволяла. Фабиньо адаптировался – и получил кучу времени для работы с мячом, которую перевел в четыре острых паса. Один их них завершился ответным голом Джордана Хендерсона.

Фабиньо без опеки и направляет мяч прямо на нападающихEurosport

Ключевой момент – игра Фабиньо в прессинге. Без этого компонента бразилец был бы недостаточно хорош для системы Клоппа. «Ливерпуль» проводит на своей трети поля только 23% времени в АПЛ (меньше – только «Ман Сити») и 22% в Лиге чемпионов (меньше – снова «Ман Сити» и «РБ Лейпциг»). «Красные» зажимают соперника высоким прессингом, благодаря чему либо не позволяют подходить к своим воротам, либо отбирают мяч у чужих и создают более острые моменты.

Фабиньо – идеальное оружие, чтобы замкнуть этот прессинг. Помощник Клоппа Пепейн Лейндерс рассказывал, что бразилец великолепно защищает нападающих «Ливерпуля». Ассистент имел в виду, что Фабиньо остается последним барьером перед контратаками соперника, но все равно умудряется очень часто их прерывать. В этом мини-контраст с «Ман Сити»: команда Гвардиолы останавливает контратаки за счет мелкого фола, команда Клоппа – во многом за счет Фабиньо.

Фабиньо бежит прессинговать Аллана еще в момент передачиEurosport

Гостевой матч с «Наполи» выбран для примера неслучайно. И в прошлом сезоне, и в этом Карло Анчелотти удивлял Клоппа гибридной схемой. Оба раза побеждал, но сценарий матчей отличался. Если год назад «Наполи» владел мячом 57%, то в этом – уже 48%. Если год назад «Ливерпуль» провел на чужой трети поля только 22% времени, то в этом – 31%. «Красные» лучше зажимали соперника прессингом. Лучше – благодаря Фабиньо. В матче прошлого сезона он не играл, в этом – появился с первых минут.

По наблюдениям самого Фабиньо, дело вовсе не в физических качествах. Наоборот – люди удивляются, почему на поле он выглядит крупнее, чем в обычной жизни. «Могу казаться не таким сильным и мощным, зато я знаю, как использовать тело и силу. Если умеешь читать игру и предвосхищать передачи, это очень помогает», – признавался Фаб.

Единственный очевидный минус бразильца сейчас – эпизоды, когда нужно корректировать позицию в зависимости от положения партнеров. Это проявляется не очень часто просто потому, что «Ливерпуль» редко обороняется низким блоком. В какой-то степени Фабиньо помогает сам себе – благодаря его прессингу таких моментов минимум.

Ниже эпизод из матча с «Лестером». Джеймс Милнер пошел прессинговать соперника и оголил зону. Фабиньо нужно смещаться не только для того, чтобы подстраховать партнера – рядом открывается Айосе Перес. Бразилец поздно отреагировал, Перес принял мяч и отдал голевую передачу.

Фабиньо запаздывает и допускает голевую атакуEurosport

А это эпизод из игры с «Зальцбургом». Тут Фабиньо в привычной манере замечает соперника и идет в прессинг. При этом не ориентируется на позицию партнеров (они слишком далеко друг от друга) и не оглядывается за спину, где открывается соперник. Ему и следует пас. То есть, Фабиньо выбросился на игрока, который даже не получил передачу.

Фабиньо накрывает не того соперникаEurosport

В этом плане бразилец все еще уступает Каземиро и Н’Голо Канте – двум монстрам оборонительной игры. Они лучше читают такие эпизоды, но одна из причин в том, что им чаще, чем Фабиньо, приходится играть так близко к своим воротам. «Ливерпуль» прессингует интенсивнее «Реала» и «Челси», поэтому мини-провалы бразильца почти не бросаются в глаза.

Зато Фаб выгоднее отличается от них в работе с мячом. Канте, безусловно, сделал шаг вперед благодаря работе с Антонио Конте (просил его делать больше вертикальных передач) и Маурицио Сарри (просил его играть бокс-ту-бокса, а не опорника). Каземиро – тоже уже не обуза в позиционных атаках и прибавил в диагоналях на фланги. Но если брать совокупность атакующих качеств и наличие оборонительной базы, которая идеально соответствует требованиям тренера, то здесь Фабиньо опережает каждого из них. Бразилец слегка уступает обоим по игре в обороне, но значительно лучше их распоряжается мячом.

Сравнение с опорниками «Ливерпуля» предыдущих лет тоже в пользу Фабиньо. Лукас Лейва был слишком оборонительным, Стивен Джеррард – слишком атакующим, а Джордан Хендерсон слишком динамичным для позиции, которая требует спокойствия. Не затеряются на фоне Фабиньо только Хавьер Маскерано и Хаби Алонсо, но они блистали в системе, которая полагалась на компактность и даже осторожность Рафы Бенитеса. Стиль Клоппа тоже положительно влияет на бразильца, но этот «Ливерпуль» рискует гораздо больше.

Сравнение с другими опорниками, купленными прошлым летом, вообще возводит Фабиньо на мини-трон. Судя по интервью Торрейры, за год он так и не привык к интенсивности Премьер-лиги – сейчас в «Арсенале» его пробуют в другой роли. Фреда только-только подводят к основе «МЮ» – летом он конфликтовал с Сульшером, а сейчас играет во многом благодаря травме Поля Погба. Ситуация с Джорджиньо куда более приятная (болельщики «Челси» резко поменяли мнение о нем), но и он не дотягивает до результатов Фабиньо.

По сути, всего за год бразилец прошел путь от человека, под которого тренер специально меняет систему игры, до игрока, который идеально дополняет базовую установку коуча. Фабиньо – однозначно лучший опорник среди тех, кого купили топ-клубы за последний год. С заметным перевесом – лучший среди тех, кто был у «Ливерпуля» опорником за последние 10 лет. И уже с минимальным преимуществом – лучший среди главных опорников планеты.

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