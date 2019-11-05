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Год назад Фабиньо тух в запасе «Ливерпуля». Сейчас он лучше Каземиро и Канте

Год назад Фабиньо тух в запасе «Ливерпуля». Сейчас он лучше Каземиро и Канте
Вячеслав Палагин

16 мин. назадОбновлено 12 мин. назад

Невероятный прогресс.

Перед стартом прошлого сезона гранды АПЛ закупились на рынке опорников. «Челси» приобрел Джорджиньо, «Арсенал» взял Лукаса Торрейру, «МЮ» подписал Фреда, а «Ливерпуль» потратился на Фабиньо. Через год тренд подхватили два других топа – опорную зону усилили «Ман Сити» (покупка Родри) и «Тоттенхэм» (трансфер Танги Ндомбеле).

По двум последним новичкам делать выводы крайне рано, но прогресс прошлогодней четверки отследить уже легко. Самый интересный случай – Фабиньо. Он медленнее остальных адаптировался к Премьер-лиге и первый матч в старте провел только 20 октября – спустя два месяца после появления в АПЛ. По словам самого Фабиньо, первое время он привыкал к английскому стилю игры.

«Я знал о скоростях АПЛ, но, когда выходишь на поле, интенсивность и высокий класс любого соперника поражают больше всего. Сначала было трудно привыкнуть к тому, что здесь мало времени на восстановление между играми – казалось, они идут один за один. Но я адаптировался к этому, и чувствую себя куда более комфортно», – объяснял Фабиньо перед финалом ЛЧ.

Еще одной проблемой бразильца была схема. Играя в «Монако», Фабиньо привык действовать в паре опорников – монегаски использовали 4-4-2. Основной расстановкой «Ливерпуля» были и остаются 4-3-3 – здесь опорник вынужден играть в одиночку. Чтобы Фабиньо распробовал философию «Ливерпуля», Юрген Клопп даже переходил на любимую расстановку бразильца в некоторых матчах.

«Подарком ему на день рождения был даже не выход в основе, а то, что мы играли в его излюбленной схеме – с двумя опорниками. Фаби хорошо сыграл, на него было приятно смотреть. Он был очень агрессивен и оказывался везде, где только можно», – подтверждал Клопп после победы над «Црвеной Звездой» в прошлом октябре.

Фабиньо в матче «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед», декабрь 2018-го

Фабиньо в матче «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед», декабрь 2018-гоGetty Images

Сам Фабиньо считает, что поворотной точкой стал домашний матч с «Ман Юнайтед» – после поражения в нем Жозе Моуринью лишился работы. «Ливерпуль» добился победы благодаря рандомным голам, но устроил настоящее доминирование на «Энфилде» – 36:6 по ударам всего и 17:2 по ударам из штрафной. Такого расклада невозможно было добиться без Фабиньо – «МЮ» недооценил бразильца, оставил его без опеки и поплатился разрезающими передачами опорника прямо в штрафную. Одна из них воплотилась в гол Садио Мане.

Умение вести игру Фабиньо трансформирует не только в забросы на нападающих, но и диагонали на крайних защитников. Это очень важно именно для нынешней команды Клоппа: в его «Боруссии» лучшим плеймейкером был контрпрессинг, в этом «Ливерпуле» – Эндрю Робертсон и Трент Александер-Арнольд.

Убедиться в ценности Фабиньо помог последний матч против «МЮ». К нему Уле-Гуннар Сульшер изменил тактику Моуринью и приставил к бразильцу персональную опеку – опорника перекрывал Андреас Перейра. Это немедленно сказалось на активности Фабиньо в игре с мячом и естественным образом отразилось на продуктивности Робертсона и Трента. Только после перестановок от Клоппа в перерыве они получили привычную свободу.

Фабиньо не может получить мяч – рядом с ним Перейра

Фабиньо не может получить мяч – рядом с ним ПерейраEurosport

Обратный (и уже похожий на Моуринью) случай – игра с «Тоттенхэмом». «Шпоры» быстро открыли счет и сразу закрылись, но совершенно проигнорировали Фабиньо. Маурисио Почеттино выставил схему 4-1-4-1, в которых под бразильца изначально не было прямого опекуна. В теории эту роль мог исполнить Харри Кейн, но тогда «шпоры» остались бы без нападающего для контратак.

В результате «Ливерпуль» вскрывал автобус гостей с абсолютно свободным от опеки Фабиньо. Это лишний раз подсветило его прогресс. Если бы в прошлом сезоне он не адаптировался к роли единственного опорника, а «Ливерпуль» продолжал играть по его любимой системе, «Тоттенхэм» мог его закрыть – схема Почеттино позволяла. Фабиньо адаптировался – и получил кучу времени для работы с мячом, которую перевел в четыре острых паса. Один их них завершился ответным голом Джордана Хендерсона.

Фабиньо без опеки и направляет мяч прямо на нападающих

Фабиньо без опеки и направляет мяч прямо на нападающихEurosport

Ключевой момент – игра Фабиньо в прессинге. Без этого компонента бразилец был бы недостаточно хорош для системы Клоппа. «Ливерпуль» проводит на своей трети поля только 23% времени в АПЛ (меньше – только «Ман Сити») и 22% в Лиге чемпионов (меньше – снова «Ман Сити» и «РБ Лейпциг»). «Красные» зажимают соперника высоким прессингом, благодаря чему либо не позволяют подходить к своим воротам, либо отбирают мяч у чужих и создают более острые моменты.

Фабиньо – идеальное оружие, чтобы замкнуть этот прессинг. Помощник Клоппа Пепейн Лейндерс рассказывал, что бразилец великолепно защищает нападающих «Ливерпуля». Ассистент имел в виду, что Фабиньо остается последним барьером перед контратаками соперника, но все равно умудряется очень часто их прерывать. В этом мини-контраст с «Ман Сити»: команда Гвардиолы останавливает контратаки за счет мелкого фола, команда Клоппа – во многом за счет Фабиньо.

Фабиньо бежит прессинговать Аллана еще в момент передачи

Фабиньо бежит прессинговать Аллана еще в момент передачиEurosport

Гостевой матч с «Наполи» выбран для примера неслучайно. И в прошлом сезоне, и в этом Карло Анчелотти удивлял Клоппа гибридной схемой. Оба раза побеждал, но сценарий матчей отличался. Если год назад «Наполи» владел мячом 57%, то в этом – уже 48%. Если год назад «Ливерпуль» провел на чужой трети поля только 22% времени, то в этом – 31%. «Красные» лучше зажимали соперника прессингом. Лучше – благодаря Фабиньо. В матче прошлого сезона он не играл, в этом – появился с первых минут.

По наблюдениям самого Фабиньо, дело вовсе не в физических качествах. Наоборот – люди удивляются, почему на поле он выглядит крупнее, чем в обычной жизни. «Могу казаться не таким сильным и мощным, зато я знаю, как использовать тело и силу. Если умеешь читать игру и предвосхищать передачи, это очень помогает», – признавался Фаб.

Единственный очевидный минус бразильца сейчас – эпизоды, когда нужно корректировать позицию в зависимости от положения партнеров. Это проявляется не очень часто просто потому, что «Ливерпуль» редко обороняется низким блоком. В какой-то степени Фабиньо помогает сам себе – благодаря его прессингу таких моментов минимум.

Ниже эпизод из матча с «Лестером». Джеймс Милнер пошел прессинговать соперника и оголил зону. Фабиньо нужно смещаться не только для того, чтобы подстраховать партнера – рядом открывается Айосе Перес. Бразилец поздно отреагировал, Перес принял мяч и отдал голевую передачу.

Фабиньо запаздывает и допускает голевую атаку

Фабиньо запаздывает и допускает голевую атакуEurosport

А это эпизод из игры с «Зальцбургом». Тут Фабиньо в привычной манере замечает соперника и идет в прессинг. При этом не ориентируется на позицию партнеров (они слишком далеко друг от друга) и не оглядывается за спину, где открывается соперник. Ему и следует пас. То есть, Фабиньо выбросился на игрока, который даже не получил передачу.

Фабиньо накрывает не того соперника

Фабиньо накрывает не того соперникаEurosport

В этом плане бразилец все еще уступает Каземиро и Н’Голо Канте – двум монстрам оборонительной игры. Они лучше читают такие эпизоды, но одна из причин в том, что им чаще, чем Фабиньо, приходится играть так близко к своим воротам. «Ливерпуль» прессингует интенсивнее «Реала» и «Челси», поэтому мини-провалы бразильца почти не бросаются в глаза.

Зато Фаб выгоднее отличается от них в работе с мячом. Канте, безусловно, сделал шаг вперед благодаря работе с Антонио Конте (просил его делать больше вертикальных передач) и Маурицио Сарри (просил его играть бокс-ту-бокса, а не опорника). Каземиро – тоже уже не обуза в позиционных атаках и прибавил в диагоналях на фланги. Но если брать совокупность атакующих качеств и наличие оборонительной базы, которая идеально соответствует требованиям тренера, то здесь Фабиньо опережает каждого из них. Бразилец слегка уступает обоим по игре в обороне, но значительно лучше их распоряжается мячом.

Сравнение с опорниками «Ливерпуля» предыдущих лет тоже в пользу Фабиньо. Лукас Лейва был слишком оборонительным, Стивен Джеррард – слишком атакующим, а Джордан Хендерсон слишком динамичным для позиции, которая требует спокойствия. Не затеряются на фоне Фабиньо только Хавьер Маскерано и Хаби Алонсо, но они блистали в системе, которая полагалась на компактность и даже осторожность Рафы Бенитеса. Стиль Клоппа тоже положительно влияет на бразильца, но этот «Ливерпуль» рискует гораздо больше.

Сравнение с другими опорниками, купленными прошлым летом, вообще возводит Фабиньо на мини-трон. Судя по интервью Торрейры, за год он так и не привык к интенсивности Премьер-лиги – сейчас в «Арсенале» его пробуют в другой роли. Фреда только-только подводят к основе «МЮ» – летом он конфликтовал с Сульшером, а сейчас играет во многом благодаря травме Поля Погба. Ситуация с Джорджиньо куда более приятная (болельщики «Челси» резко поменяли мнение о нем), но и он не дотягивает до результатов Фабиньо.

По сути, всего за год бразилец прошел путь от человека, под которого тренер специально меняет систему игры, до игрока, который идеально дополняет базовую установку коуча. Фабиньо – однозначно лучший опорник среди тех, кого купили топ-клубы за последний год. С заметным перевесом – лучший среди тех, кто был у «Ливерпуля» опорником за последние 10 лет. И уже с минимальным преимуществом – лучший среди главных опорников планеты.

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