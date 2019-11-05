Ставка: хозяева не проиграют за 1,63

Себастьян Дриусси в матче «РБ Лейпциг» – «Зенит»Getty Images

В Лейпциге «Зенит» испугался сам себя, вжался и заслуженно проиграл, но важно помнить: даже при счете 1:2 у питерцев были нормальные моменты, чтобы забрать из Германии хотя бы очко.

Сейчас «Ред Булл» почему-то снова демонизируют (Дзюба уже заговорил о том, насколько состав немцев дороже, чем у «Зенита»), но напрасно. Да, Нагельсманн создал отличную команду, но максимум «Лейпцига» – 1/8 ЛЧ или две-три стадии в Лиге Европы. Этих ребят стоит уважать, но нельзя переоценивать – за такое они наказывают.

Если «Зенит» не облажается с реализацией, можно ждать победы. Если с завершением выйдет туго, случится ничья. Но поражение станет провалом Семака и трагедией для города – это реально фантастический исход.

Нажимай сюда, если тоже знаешь: «Зенит» ни в чем не слабее немцев и должен их рвать.

Ставка: чехи выиграют с форой 2,0 за 1,92

«Барселона» – «Славия»Getty Images

Каталонцы уверенно идут на первом месте в группе, но это не значит, что они уничтожат явного аутсайдера. Во-первых, у «Барсы» в принципе нет ни одного разгрома на этой стадии – только две скромных победы по 2:1. Во-вторых, дома «Славия» классно и смело сражалась против гранда. В-третьих, на выходных Вальверде презентовал три очка «Леванте» и потерял единоличное лидерство в Примере – команда в кризисе, а от Эрнесто уже ждут харакири в духе Нико Ковача.

Вероятно, на «Камп Ноу» чехи все же уступят, но не с кошмарным счетом. Если «блауграна» победит в один мяч (или вообще потеряет очки), ставка сыграет, если в два – случится возврат. Так что надо пользоваться тем, как упорно букмекеры недооценивают скромную «Славию». Влепить на андердога можно вот по этому линку – только поскорее, а то сладкий кэф рухнет.

Ставка: хозяева выиграют с форой «плюс полтора» за 1,64

При желании «Сити» разбомбит итальянцев, но Гвардиола поведет себя как джентльмен, а не как хищник. Пеп слишком уважает «Аталанту» и ее коуча Гасперини, чтобы после домашних 5:1 устраивать казнь еще и в гостях.

Нет, каталонец поступит более рационально: прибережет игроков, сэкономит силы, включит ротацию, начнет экспериментировать – в общем, позволит команде из Бергамо порубиться на равных с топ-клубом.

Учитывая, что «Сити» фактически забронировал первое место в этой скромной компашке, смысла надрываться в гостях у «Аталанты» нет вообще никакого. Поэтому побыстрее кликай на ссылку, пока другие беттеры не увели у тебя самые сочные коэффициенты.

Ставка: победа Турина за 1,62

Семин, Роналду, «Локомотив», «Ювентус»Getty Images

Самый беспроигрышный прогноз недели. Если перед матчем в Италии у «Локомотива» были мизерные шансы (сюрпризы от Семина, запредельная самоотдача, терпение в обороне), то сейчас интриги нет.

Сарри уже не опасается Палыча и с первых минут выйдет крушить хозяев, чтобы поспокойнее набрать три балла и забыть о путешествии в Москву. Сценарий матча очевиден: надо просто вспомнить второй тайм в Турине – так здесь будет с самого начала. Обстрелы, позиционные атаки, быстрые комбинации – «Локо» будет смотреться примерно, как Ковалев в бою против Канело.

С другой стороны, связываться с форой тоже не стоит: «Юве» может как спокойно удержать 1:0, так и пропустить в конце при счете 2:0. Следовательно, надо жать вот на эту ссылку и просто забирать профит с терпимым кофом.

А еще:

– Победная серия «Челси» явно подзатянулась – пора бы ее прервать. Коэффициент на то, что крепкий «Аякс» не уступит в Лондоне – 1,92, и это крайне солидно. Тем более, в прошлом розыгрыше ЛЧ голландцы в гостях выступали ощутимо лучше, чем в Амстердаме.

Ну что, пора бы и расстроить старину Фрэнка, верно? 5 ноября, 23:00, ставить – тут.

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