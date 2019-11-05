В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» сыграет на своем поле с лидером группы – немецким клубом РБ «Лейпциг», против которого не может найти противоядие на протяжении трех матчей (1:2 в предыдущем туре и 1:2, 1:1 в Лиге Европы-2017/18). Встреча очень важна с турнирной точки зрения и может стать определяющей в борьбе за выход в плей-офф.

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Зенита» это традиционный список из травмированных Малкома и Эммануэля Мамманы, а также Александра Кокорина, который отбыл тюремный срок и не попал в заявку на первую половину сезона. Еще у команды не будет получившего травму кипера Андрея Лунева, которого в последних матчах неплохо подменяет Михаил Кержаков.

Андрей Лунев, «Зенит»Getty Images

«Лейпцигу» не смогут помочь защитники Ибраима Конате и Вилли Орбан, нападающий Адемола Лукман. Все трое залечивают травмы.

Форма

После поражения от немцев в третьем туре «Зенит» переиграл в гостях «Крылья Советов» (2:0), а потом в Кубке России разгромил практически вторым составом «Томь» (4:0). Субботний матч с ЦСКА завершился вничью (1:1), и петербургские атаки не заставляли соперника умереть от страха. Если бы не спорное судейство, «Зенит» мог проиграть.

«Лейпциг» провел неоднозначную серию: команда Юлиана Нагельсмана проиграла скромному «Фрайбургу» (1:2), зато потом вколотили шесть «Вольфсбургу» в Кубке (6:1) и восемь «Майнцу» в чемпионате (8:0). Защите «Зенита» придется непросто.

Ориентировочные составы

«Зенит»

«Лейпциг»

Прогноз

Победа «Зенита»: 3,08

Ничья: 3,86

Победа «Лейпцига»: 2,33

Букмекеры учитывают статистику личных встреч и призывают ставить на немецкий клуб с комфортным коэффициентом 2,33. В петербуржцев верят меньше, но можно рискнуть и сделать ставку 3,08. Котировки понятны: из трех матчей «Зенит» не выиграл ни одного.

Ничья – самый маловероятный вариант по мнению аналитиков, но уверовав в отсутствие победителя, можно срубить неплохой выигрыш с коэффициентом 3,86. Команды свели вничью только одну очную встречу – ответку на «Газпром-арене» в 1/8 Лиги Европы-2017/18.

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