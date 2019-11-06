Голы: Демме 45', Забитцер 63'

Что нужно знать: «Зенит» не проигрывал на своем поле с марта 2019-го, когда уступил в плей-офф Лиги Европы «Вильярреалу» (1:3). Тенденция как бы намекала, что в этом матче гостям просто не будет – вера была ошибочной. Сине-бело-голубые пропустили уже на 14-й минуте, но арбитр воспользовался VAR и отменил мяч Хальстенберга из-за руки Нкунку. И все равно к концу тайма Демме, а во второй половине Забитцер конвертировали преимущество немцев в голы и принесли «Лейпцигу» заслуженную победу.

Что нужно увидеть: очень русский и злой перфоманс фанатов «Зенита» – Нейромонах Феофан и дикие звери выглядели бесподобно. К несчастью, гостей они не слишком напугали.

Цифры матча: 99. Диего Демме не забивал 2,5 года и провел за это время 99 матчей, как вдруг ему подвернулся «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл в домашней игре группового этапа еврокубка впервые с 2014 года. За этот период «Зенит» выиграл 14 матчей из 14, а последним его обыгрывал другой немецкий клуб – «Байер».

Голы: Андерсен 4', Депай 33', Траоре 89' – Сеферович 76'

Что нужно знать: соперники обменялись домашними победами, но самую стратегически важную добыл «Лион». Французы после успеха набрали 7 очков и на три балла опережают «Зенит», на четыре – «Бенфику». Это примерно означает следующее: «Олимпик» почти обеспечил себе еврокубковую весну и теперь при определенных раскладах даже может позволить себе проиграть в Санкт-Петербурге.

Что нужно увидеть: чаще всего VAR портит моменты и лишает команды забитых мячей, но только не в случае с голом Сеферовича. Швейцарец забил, обрадовался, огорчился отмене взятия ворот из-за вне игры, а потом снова обрадовался.

Цифры матча: 16. «Лион» проиграл дома всего один из 16 последних матчей в еврокубках. Единственным клубом, которому удалось вывезти три очка с «Парк Олимпик», остается ЦСКА.

8. «Бенфика» потерпела восьмое поражение в девяти выездных европейских встречах – слишком домашняя команда.

Голы: нет

Что нужно знать: «Славия» серьезно потрепала «Барсу» в обоих матчах. В первом каталонцы с трудом вырвали победу, а во втором сгоняли вничью и потеряли очки дважды за четыре дня. Хотя моментов и ударов было достаточно (14, из них 6 – в створ), «блауграна» снова не забила с игры. А ведь команда могла досрочно квалифицироваться в плей-офф и два оставшихся матча провести в режиме «лайт».

Что нужно увидеть: бесстрашную игру Артуро Видаля головой в стиле Фила Джонса.

А еще попадание Месси в крестовину – рыжего бородача немного подвел прицел.

Цифры матча: 34 матча «Барса» не проигрывает дома в Лиге чемпионов (+30=4) – это самая продолжительная серия в истории турнира.

45 матчей подряд «Барселона» забивала на «Камп Ноу», но «Славия» выстояла и повторила достижение «Хетафе» из февраля 2018-го – тогда тоже случились 0:0.

Голы: Хакими 51', 77', Брандт 64' – Мартинес 5', Весино 40'

Что нужно знать: «Боруссия» и «Интер» провернули финал Лиги чемпионов-2005 в миниатюре. «Нерадзурри» уверенно вели 2:0 после первого тайма, тогда как у «Дортмунда» ничего не получалось. Но Люсьен Фавр нашел нужные слова и блестяще перестроил команду в раздевалке – «Боруссия» вышла и просто смяла соперника, который явно раньше времени задумался о победе. А Хакими в очередной раз заставил людей из «Реала» грызть ногти.

Что нужно увидеть: выход на замену Пако Алькасера принес пользу «Боруссии» уже спустя 5 секунд – испанец мгновенно вступил в отбор и выкинул мяч на Брандта, который сравнял счет.

Цифры матча: 2. «Боруссия» впервые выиграла матч ЛЧ, в котором уступала с разницей в два мяча.

2. «Интер» впервые проиграл матч ЛЧ, в котором выигрывал с разницей в два мяча.

4. Ашраф Хакими – самый результативный игрок «Дортмунда» в турнире. Он забил четыре из пяти мячей команды, номинально играя на позиции крайнего защитника.

Голы: Вейналдум 14', Окслейд-Чемберлен 53' – Саматта 40'

Что нужно знать: Клопп после разгрома соперника двумя неделями ранее бросился экспериментировать и не выпустил на поле Мане, Фирмино и Робертсона, но «Ливерпуль» справился и без них. По сути, «Генк» реализовал единственный шанс в матче – осыпавший бельгийцев 30 ударами «Ливерпуль», не забей Чемберлен, все равно довел бы матч до победы.

Что нужно увидеть: очередной поразительный мяч в исполнении Алекса Окслейд-Чемберлена – третий в двух матчах против «Генка».

Цифры матча: после поражения 0:3 от «Реала» в 2013-м «Ливерпуль» не проигрывает на «Энфилде» на протяжении 24 матчей (+18=6).

«Генк» пока ни разу не победил в ЛЧ, хотя провел в турнире 16 игр – худшая серия в истории соревнования.

Мохамед Салах поучаствовал в 68 голах «Ливерпуля» на «Энфилде». Все бы ничего, но провел он за клуб на этом стадионе всего 59 матчей (50 голов, 18 ассистов).

Голы: Лосано 43' – Холанн 11' (П)

Что нужно знать: «Наполи» чудом идет вторым в группе. У команды Карло Анчелотти 8 очков, но всего шесть забитых и сотня упущенных моментов. Против «РБ» было все как всегда, один только Кальехон мог делать покер. Впрочем, «Зальцбург» тоже растранжирил слишком много возможностей – один точный удар вернул бы команду в борьбу за 1/8 ЛЧ.

Что нужно увидеть: сумасшедшую реакцию голкипера «Зальцбурга» Карлоса Мигеля на удар Инсинье – защитник очень красиво переправил в свои ворота, но бразилец выручил.

Цифры матча: 11.Столько моментов в матче против «РБ» создал Хосе Кальехон. Никто не приносил команде больше пользы со времен Месута Озила в игре против «Тоттенхэма» в апреле 2011-го.

4. 19-летний Эрлинг Холанн забил в четвертом матче ЛЧ подряд после дебюта в турнире и стал четвертым игроком в истории, кому удалась подобная серия. С ним соседствуют Зе Карлос, Дель Пьеро и Диего Коста.

7. Холанн лидирует в гонке бомбардиров ЛЧ с семью голами, а еще он на два мяча побил предыдущий рекорд – никто столько не забивал в первых четырех матчах в турнире.

Голы: Парехо 66' (П), Сумаоро 82' (А), Кондогбиа 84', Торрес 90' – Осимхен 25'

Что нужно знать: «Валенсия» и «Лилль» определили команду, которая точно никуда не выйдет. «Лилль» агрессивно начал матч, забил и создавал, но затем притих и попал под каток. Родриго дважды не отличился ударами в упор, но дал понять – сейчас будет жарко. Так и получилось: в ворота Мэньяна влетели четыре мяча за 24 минуты, а «Валенсия» победила и сравнялась по очкам с «Челси» и «Аяксом». «Лилль» с одним баллом окончательно лег на дно.

Что нужно увидеть: дерзкую паненку Дани Парехо, положившую начало разгрому «бульдогов».

Цифры матча: 30. Столько минут провел на поле Денис Черышев, прежде чем травмироваться и досрочно завершить встречу.

Голы: Джорджиньо 4' (П) , 71' (П), Аспиликуэта 63', Джеймс 74' – Абрахам 2' (А), Промес 20', Аррисабалага 35' (А), Ван де Бек 55'

Что нужно знать: «Аякс» и «Челси» подарили самый головокружительный и насыщенный матч не только данного игрового дня, но и всей Лиги чемпионов этого розыгрыша. Мало кто мог поверить, что «Аякс» закинет на «Стэмфорд Бридж» четыре мяча до истечения часа игры, но еще невероятнее оказался камбэк лондонцев. Конечно, важную роль сыграли удаления Блинда и Велтмана, но хозяева все равно проявили яростный характер. «Челси» даже мог победить, но гол Аспиликуэты на 78-й минуте судья отменил после подсказки VAR.

Что нужно увидеть: по-хорошему, чтобы ощутить весь драйв, нужно пересмотреть матч полностью. Но чтобы разогреть зрительский аппетит, стоит показать два момента. Первый – шикарный гол Хакима Зиеха, который в итоге записали на Кепу.

Второй – головокружительный выход Курта Зума со своей половины поля. Если бы в этом эпизоде он забил, то гол точно признали бы лучшим в году.

Цифры матча: 3. «Челси» – третья английская команда и первая после «Ливерпуля»-2005, отыгравшая отставание в три мяча.

1. «Аякс» впервые остался вдевятером в матче Лиги чемпионов.

Защитник Рис Джеймс – самый молодой автор гола «Челси» в Лиге чемпионов. Ему всего 19 лет и 332 дня.

4:4 «Челси» и «Аякса» – то, за что мы любим футбол. Никакой логики, чистый аттракцион

Качай приложение Eurosport для iOS или Android