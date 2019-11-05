Капитан «Барселоны» Лионель Месси приехал на игру четвертого тура Лиги чемпионов против «Славии» в свитере с изображением королевской короны Испании.

Данная корона изображена на эмблемах всех клубов, в названии которых есть слово «Реал»: сюда относятся Мадрид, Бетис, Сосьедад и другие. Видео прогулки Лео в провокативном свитшоте опубликовал B/R Football.

В Лиге чемпионов-2019/20 Месси провел четыре матча и забил один мяч.

Лео четырежды выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барсы».

Экс-вратарь «Боки»: «У Месси должны быть яйца, чтобы уйти в «Реал» и доказать все там, как Роналду»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android