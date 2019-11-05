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«Зенит» снова проиграл «Лейпцигу»

«Зенит» снова проиграл «Лейпцигу»
Eurosport

14 мин. назадОбновлено 8 мин. назад

Команду Сергея Семака приговорили Диего Демме и Марсель Забитцер.

«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в четвертом туре Лиги чемпионов-2019/20 – 0:2.

Счет на 12-й минуте открыл Марсель Хальстенберг, но судья отменил гол, посмотрев повтор: рукой чуть раньше сыграл Кристофер Нкунку.

Но «Лейпциг» не расстроился, давил весь матч, и уже в компенсированное время к первому тайму Диего Демме завалил мяч в сетку после неудачного штрафного у ворот «Зенита».

В середине второго тайма «Зенит» пропустил второй. Атаку начал втатарь гостей Петер Гулачи. В два паса мяч довели до Марселя Забитцера, который без проблем обыграл Михаила Кержакова.

  • «Лейпциг» набрал девять очков после четырех туров.
  • У «Зенита» четыре балла.
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