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«Зенит» снова проиграл «Лейпцигу»
Команду Сергея Семака приговорили Диего Демме и Марсель Забитцер.
«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в четвертом туре Лиги чемпионов-2019/20 – 0:2.
Счет на 12-й минуте открыл Марсель Хальстенберг, но судья отменил гол, посмотрев повтор: рукой чуть раньше сыграл Кристофер Нкунку.
Но «Лейпциг» не расстроился, давил весь матч, и уже в компенсированное время к первому тайму Диего Демме завалил мяч в сетку после неудачного штрафного у ворот «Зенита».
В середине второго тайма «Зенит» пропустил второй. Атаку начал втатарь гостей Петер Гулачи. В два паса мяч довели до Марселя Забитцера, который без проблем обыграл Михаила Кержакова.
- «Лейпциг» набрал девять очков после четырех туров.
- У «Зенита» четыре балла.
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