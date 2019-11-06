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«Челси» и «Аякс» сошли с ума и забили 8 на двоих! Скорее смотри все голы
Безумие на «Стэмфорд Бридж».
«Челси» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с «Аяксом» – 4:4.
Счет в игре был открыт уже на второй минуте, когда 22-летний страйкер «синих» Тэмми Абрахам срезал мяч в собственные ворота.
«Челси» тут же выправил положение усилиями Джорджиньо – игрок сборной Италии реализовал пенальти, заработанный Кристианом Палисиком.
Гости ответили голом бывшего спартаковца Куинси Промеса.
А на 35-й минуте Хаким Зиеш закинул мяч в ворота Кепы ударом почти от углового флага. Гол в итоге записали на Кепу.
Во втором тайме «Аякс» продолжил буйствовать и забил еще – отличился Донни Ван де Бек.
«Челси» начал свой камбэк с гола капитана – Сесара Аспиликуэты.
Затем Джорджиньо реализовал еще один пенальти и приблизил команду Фрэнка Лэмпарда к подвигу – 3:4!
Слышали, что Лэмпард активно развивает молодых игроков? Четвертый гол в ворота «Аякса» забил 19-летний Рис Джеймс.
- «Аякс» заканчивал матч вдевятером – по красной карточке схлопотали Дэйли Блинд и Джоэль Велтман.
- В другом матче группы H «Валенсия» выиграла у «Лилля» – 4:1.
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