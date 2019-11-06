«Челси» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с «Аяксом» – 4:4.

Счет в игре был открыт уже на второй минуте, когда 22-летний страйкер «синих» Тэмми Абрахам срезал мяч в собственные ворота.

«Челси» тут же выправил положение усилиями Джорджиньо – игрок сборной Италии реализовал пенальти, заработанный Кристианом Палисиком.

Гости ответили голом бывшего спартаковца Куинси Промеса.

А на 35-й минуте Хаким Зиеш закинул мяч в ворота Кепы ударом почти от углового флага. Гол в итоге записали на Кепу.

Во втором тайме «Аякс» продолжил буйствовать и забил еще – отличился Донни Ван де Бек.

«Челси» начал свой камбэк с гола капитана – Сесара Аспиликуэты.

Затем Джорджиньо реализовал еще один пенальти и приблизил команду Фрэнка Лэмпарда к подвигу – 3:4!

Слышали, что Лэмпард активно развивает молодых игроков? Четвертый гол в ворота «Аякса» забил 19-летний Рис Джеймс.

«Аякс» заканчивал матч вдевятером – по красной карточке схлопотали Дэйли Блинд и Джоэль Велтман.

В другом матче группы H «Валенсия» выиграла у «Лилля» – 4:1.

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