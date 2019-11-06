Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о выступлении «Барселоны» в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Славии» (0:0).

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании и занимает первое место в группе Лиги чемпионов. Тем не менее, они играют так, словно находятся в кризисе. Они играют слишком медленно, без динамики, а в последней трети поля полагаются исключительно на индивидуальные усилия», – приводит слова Венгера Sport.es.

В последнем на данный момент туре чемпионата Испании «Барса» уступила «Леванте» со счетом 1:3.

Венгер встречался с «Барселоной» в финале ЛЧ-2006, победу отпраздновали каталонцы – 2:1.

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