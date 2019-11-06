Семак отреагировал на критику после первого матча с «Лейпцигом» и все поправил. Почему не сработало?

После матча в Германии к Сергею Семаку было две большие претензии. Во-первых, коуч выбрал самоубийственную схему 4-4-2 против бойкого соперника. В итоге Азмун и Дзюба весь матч провели в легкой трусце без мяча, а фланги регулярно проваливались без поддержки вингеров – оба гола пришли с краев. Во-вторых, Сергей Богданович очень нерешительно вносил изменения в игру, пока «Лейпциг» вовсю устраивал технопати у ворот Кержакова. Когда замены и перестановки пошли, матч уже был проигран, а сил на камбэк не осталось.

К ответной встрече Семак учел эти факторы и вернулся к своей стандартной лигочемпионской схеме в три центральных защитника и игре на контратаках. А еще Сергей Богданович очень живо и креативно вносил изменения по ходу матча в Питере – например, задвигал Дзюбу на левый фланг. Из-за этого за ним уходил Упамекано, и Азмун врывался в свободную зону. У «Зенита» было несколько хороших моментов за матч: тот же Артем бил в упор, Азмун едва не закатил в дальний угол, Осорио мощно пробил головой под перекладину, а Дуглас хорошо двинул издали.

Артем Дзюба против Дайо Упамекано «Зенит» – «Лейпциг»Getty Images

Почему опять проиграли? Все просто – от действий «Зенита» в матчах Лиги чемпионов не зависит ничего.

Уже с первых минут от дежавю щипало в глазах: к 12-й минуте «Зенит» всей командой в обороне, а молниеносный «Лейпциг» жалит и жалит. Все, как неделю назад. Телекомментаторы назвали это тактической уловкой Семака. А через несколько секунд Марсель Хальстенберг забил великолепный гол, который отменили только из-за крючкоправства, на которое обрек судей VAR. Либо это тоже было уловкой Семака – в последние месяцы только труп не нашел собственную трактовку философии Сергея.

Характернее всего о возможностях «Зенита» скажут две цифры. Для начала – владение мячом. В первом тайме «Лейпциг» держал его 65% времени, во втором цифра чуть упала – до 63%. Сегодня принято говорить, что владение ничего не решает, а многие команды сознательно отдают мяч и жалят быстрыми атаками. Так действуют команды Бердыева (легендарный матч с «Барселоной»). Так Россия перетерпела Испанию на чемпионате мира. Так Моуринью выиграл Лигу чемпионов с «Интером» – вывозил автобус и ждал одного-двух шансов, чтобы решить игру.

«Лейпциг» празднует гол «Зениту»Getty Images

Но тут в дело вступает вторая цифра – расстояние, пройденное футболистами во время матча. Чтобы игра вторым номером была успешной, команда должна быть в невероятной физической форме. Ведь беготня неминуемо выливается в огромный километраж – ты всегда без мяча и должен много перемещаться, чтобы закрыть зоны, а потом лететь вперед за выносом и в контратаку. Футболисты «Зенита» пробежали 109,7 км, а парни из «Лейпцига» – 116,2 км. Питерцы не просто пробежали меньше на 6,5 км – обе цифры показывают, что игроки «Зенит» банально не успевал за соперниками, владеющими мячом. И весь смысл игры вторым номером спустился в ультрамодную дренажную систему «Газпром Арены».

Ответный матч в Питере напоминает ночной кошмар, когда ты бежишь от монстра, но не можешь убежать – даже статистически. Так и Семак бежал, менял схему, изучал соперника, выдумывал ходы и перестановки. Но результат тот же – монстр все равно настиг, потому что от тебя ничего не зависит. Что бы «Зенит» не делал в Лиге чемпионов, его уровень таков, что результат зависит исключительно от соперников. «Бенфика» недооценила русских – получила по голове, «Лейпциг» сделал домашнюю работу дважды и оба раза победил. А то, сколько центральных защитников вышло у Семака – лишь необязательная деталь протокола.

«Зенит» – «Лейпциг» – 0:2

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