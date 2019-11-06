Футбол – это игра, которую невозможно объяснить цифрами. В НБА Леброн Джеймс сделал блокшот века, вошедший в историю баскетбола как The Block? Все понятно, ведь он обычно останавливает чужие броски с нужным процентом в четвертых четвертях. Александр Овечкин кладет шайбы из левого круга вбрасывания? Нечего даже думать, ведь это его рабочая реализация в НХЛ (нужные числа прилагаются).

Продвинутая статистика есть во всех американских лигах, за счет новых метрик появился фэнтази-спорт с ежегодным оборотом в 7 миллиардов долларов. В 2019-м все можно посчитать и измерить, а затем с помощью цифр проанализировать и разъяснить, как сделать команду непобедимой. Только главным матчем группового этапа Лиги чемпионов внезапно оказывается игра на «Стэмфорд Бридж» с пьянящим счетом, и все летит в пропасть.

Есть много различных способов подсчета ожидаемых голов. Самый респектабельный – футбольный ботаник из The Athletic Майкл Кэйли. На его твиттер подписаны 35 тысяч человек, и обычно в щебечущей соцсети Кэйли выкладывает отчеты по xG главных вывесок. Если верить его анализу, то в матче «Челси» и «Аякса» с восемью банками обе команды суммарно наиграли едва ли на четыре забитых мяча – плюс два пенальти, плюс два в свои ворота.

Это приводит к двум выводам. Клубы вышли в ноль после 90 минут, все честно и справедливо. Но при этом у футболистов была бешеная реализация – забили все, что могли. И еще «Лондон» и «Амстердам» не создали таких моментов, с которых наколотили бы больше, или кто-то из них выиграл бы надежнее.

Но затем Кэйли опубликовал более глубокую статистику. До двух изгнаний с поля на 69-й минуте «Аякс» вел со счетом 4:2 при показателе в 0,8 xG. Безусловно, автоголы (кстати, оба спорные, с возможностью засчитать их как банки Промеса и Зиеха) не входят в это число, но, тем не менее, «Челси» был опаснее в этом матче, но все равно проигрывал.

Конечно, две красные карточки перевернули встречу. В плане Тен Хага ничего бы не менялось при одном удалении, но игра вдевятером – слишком токсичная среда. Она целиком ломает прессинг, обнажает свободные зоны, дает максимум пространства для соперника и не пускает в атаку самому – слишком большой риск вернуться не вовремя и/или обрезаться почти под пустые ворота.

Об этом кричит вторая картинка Майкла Кэйли. После 69-й минуты «Челси» создал 1,4 ожидаемых гола (без учета второго пенальти Джорджиньо), «Аякс» – три момента суммарно на 0,1 xG. «Кокаиновый футбол», – на грани блокировки Роскомнадзором описал безумие на «Стэмфорд Бридж» твиттер-гик The Athletic.

Факты, а именно удаления Блинда с Велтманом, двух центральных защитников «Аякса», подсказывают решение такого переворота матча от «синих». Но цифры не дают ответ, почему, например, голландцы забили четыре мяча, хотя должны были класть только 0,8. Или где был тот переключатель, запустивший атомный реактор по имени Сесар Аспиликуэта. Почему даже Курт Зума разбивал прессинг могучим проходом и корявым ударом, если в другом матче никогда бы на такое не решился? Таких цифр нигде нет и никогда не будет.

Кепа Аррисабалага, «Челси» – «Аякс»Getty Images

Потому что футбол – это не только голая тактика, это микс умных стратегий и правильного поведения тренера. Здесь проваливаются самые умные теоретики и царят неказистые практики. Признанный гением при жизни Марсело Бьельса никогда не считался лучшим коучем планеты, потому что всю карьеру ему мешал безумный перфекционизм и плохое понимание людей. Величайшей командой современности стал мадридский «Реал» с Зинедином Зиданом, главный скилл которого – убийственная харизма и уверенность в себе, передающаяся каждому в раздевалке.

Главный камбэк этой Лиги чемпионов совершил Фрэнк Лэмпард, который впервые работает с топ-фирмой и который до этого построил лишь один неубедительный проект в Чемпионшипе. С 4:1 еле удержал ничью «Аякс» – клуб, поставивший в прошлом году такие перевертыши на поток. Костяк амстердамцев должен лучше знать, как качественно защитить результат, но они делят три очка с командой, находящейся под трансферным баном.

Дэйли Блинд, красная карточка и удаление, «Челси» – «Аякс»Getty Images

Это абсолютный аттракцион, в котором зрители не задумываются, откуда появляются голы, – они видят мяч в сетке ворот и испытывают животную радость при нехитром рефлексе. Такие матчи будут всегда популярнее, чем статусные вывески типа «Ливерпуль» – «Сити». И ровно в такой же пропорции, в которой «Мстители: Финал» всегда получит более крутую кассу, чем любое артхаусное кино.

Потому что такой футбол на разрыв дает каждому зрителю ложную надежду, что не все в мире объясняется логикой. И что по какому-то закону справедливости преданность делу всегда победит голый талант. На планете так не бывает почти никогда. Но поэтому зрители по всей Земле и смотрят футбол. Чтобы на один вечер поверить – если получилось у лондонского «Челси», получится и у меня.

«Челси» – «Аякс» – 4:4

«Челси» и «Аякс» сошли с ума и забили 8 на двоих! Скорее смотри все голы

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