Российский футболист Денис Черышев получил травму на 30-й минуте матча против «Лилля» в Лиге чемпионов. Тренер «Валенсии» Альберт Селадес раскрыл характер повреждения.

«Черышев испытывает дискомфорт в бедре. Завтра он пройдет медицинское обследование», – приводит слова коуча AS.

Неприятная новость грозит проблемой для сборной России, которой в середине месяца предстоит провести матчи против Бельгии и Сан-Марино в отборе к Евро-2020. За несколько часов до игры с «Лиллем» Денис был вызван в состав национальной команды.

У 28-летнего Черышева в сезоне-2019/20 два гола и ассист.

«Валенсия» делит первую строчку группы H с «Аяксом» и «Челси».

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