Гризманн – худший игрок «Барсы» в матче со «Славией». Его польза команде преувеличена





А вот худшим на поле, но в составе «сине-гранатовых», стал







Вообще, это не первый проваленный матч кряду от француза. Он был точно так же бесполезен и в шокирующем поражении от «



А теперь важный вопрос: насколько необходим команде атакующий игрок, который приносит больше пользы в обороне? А насколько такой игрок необходим «Барсе»? Клубу, который символизирует игру первым номером и, следовательно, не нацелен на постоянные оборонительные действия. Даже при нынешнем стиле каталонцев с менее позиционной игрой (Привет, Вальверде), настолько развитые оборонительные навыки, привитые Гризманну в «Атлетико», только мешают футболисту найти свою игру в атаке.



У «индейцев» такая особенность Антуана помогала команде, потому что сам стиль мадридцев предполагает другую игру. Не менее важным фактором является и то, что в «Атлетико» Гризманн был лидером атаки – у него не было других вариантов, кроме как и атаковать, и обороняться. Нельзя забывать и о постоянной позиции чемпиона мира-2018 в составе «красно-синих» – он играл форварда. Барселона » подарила одно очко пражской «Славии» на своем поле в матче 4-го тура ЛЧ. Каталонцы имели много достойных моментов, но ни один из них точным ударом в створ мимо голкипера не закончился. По итогу лучший игрок матча – вратарь чехов Ондрей Корал, который тащил все, что только можно.А вот худшим на поле, но в составе «сине-гранатовых», стал Антуан Гризманн . На счету француза ни одного удара из тех 14, что нанесла «Барса», и в принципе Гризз был везде, но не в эпизодах с потенциальным голом. Хотя момент с Месси , который пожадничал и не отдал мяч чемпиону мира-2018, а рубанул в штангу, сейчас обсуждается всеми. Только смог бы там забить Гризманн – еще большой вопрос.Вообще, это не первый проваленный матч кряду от француза. Он был точно так же бесполезен и в шокирующем поражении от « Леванте » (1:3), и в победном марше над «Вальядолидом» (5:1), когда провел на поле всего 27 минут. После ряда неудачных игр сразу нашлись защитники французского таланта: «Он работает на команду, он приносит пользу в обороне, он бегает от штрафной до штрафной».А теперь важный вопрос: насколько необходим команде атакующий игрок, который приносит больше пользы в обороне? А насколько такой игрок необходим «Барсе»? Клубу, который символизирует игру первым номером и, следовательно, не нацелен на постоянные оборонительные действия. Даже при нынешнем стиле каталонцев с менее позиционной игрой (Привет, Вальверде), настолько развитые оборонительные навыки, привитые Гризманну в «Атлетико», только мешают футболисту найти свою игру в атаке.У «индейцев» такая особенность Антуана помогала команде, потому что сам стиль мадридцев предполагает другую игру. Не менее важным фактором является и то, что в «Атлетико» Гризманн был лидером атаки – у него не было других вариантов, кроме как и атаковать, и обороняться. Нельзя забывать и о постоянной позиции чемпиона мира-2018 в составе «красно-синих» – он играл форварда.

Антуан Гризманн и Ондрей КоралGetty Images

В «Барсе» француз не может совладать с собой и перестать играть по-симеоновски. Возможно, того от него требует сам Вальверде, но даже это не дает поводов оправдать самого Гризманна. Если атакующий игрок посвящает себя на поле обороне, когда его команда страдает от нехватки голов – то такого игрока необходимо менять. И убирать с поля, и менять его понимание игры в новом клубе.

«Барселона» – «Славия Прага» – 0:0

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