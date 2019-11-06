«Интер» потерпел сокрушительное поражение в Дортмунде от «Боруссии» в рамках четвертого тура Лиги чемпионов. Миланцы уверенно вели к перерыву 2:0, но полностью провалили второй тайм и проиграли 2:3.

«Нерадзурри» фактически заканчивали матч в меньшинстве. На 73-й минуте Антонио Конте провел последнюю замену, выпустив Маттео Поллитано, и спустя две минуты итальянец жестко получил по стопе от Нико Шульца.

Футболист был вынужден доиграть матч, а потом покинул «Сигнал Идуна Парк» на костылях, передает Football Italia.

«Интер» идет третьим в таблице группы F с 4 очками. «Боруссия» с 7 баллами вышла на второе место, уступая только «Барселоне» (8).

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