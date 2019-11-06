Де Брёйне – MVP сезона. Он уже претендует на «Золотой мяч», а его травмы могут потопить «Сити»

Современная эпоха «Сити» делится ровно на три этапа. Каждый так или иначе связан с фигурой тренера. Роберто Манчини выиграл для клуба первое чемпионство за 50 лет и автоматически попал в историю. Мануэль Пеллегрини сделал «горожан» самым стабильным топом внутри Англии. Под руководством Пепа Гвардиолы «Сити» добился общемирового признания.

Команды Манчини и Пеллегрини играли по похожим системам, но обе зависели от таланта лидеров. Бобби полагался на креатив Давида Сильвы, Ману – на физическую мощь Яя Туре. Величие Гвардиолы в том, что «Сити» больше не команда одного игрока – отсюда минимум имен в символических сборных и отсутствие личных наград, на что так часто жалуется Пеп.

В этом сезоне все изменилось – важнейшую роль исполняет Кевин де Брёйне. Гвардиола оказался заложником суперформы бельгийца, но, чтобы извлечь максимум из настроения КДБ, подстроил всю систему под него. Грубо говоря, Де Брёйне начал играть еще ближе к воротам. Это просматривается и по тепловым картам, и по усредненной позиции на поле.

Отчасти на это повлиял регресс Давида Сильвы. Без мяча именно испанец выдвигался к нападающему в первую линию прессинга. В этом сезоне Давида подменяет Илкай Гюндоган, поэтому его функции перешли Де Брёйне. Очень часто «Сити» прессингует по схеме 4-4-2, в которых одного из нападающих играет именно Кевин.

Матч с «Шахтером». «Сити» обороняется по 4-4-2, на первой линии прессинга Де Брёйне и Габи ЖезусEurosport

Матч с «Тоттенхэмом». «Сити» вступает в прессинг, схема – снова 4-4-2. КДБ – снова на первой линииEurosport

Похожим образом распределяются роли в позиционных атаках. С Гюндоганом в полузащите Де Брёйне уже не требуется опускаться назад и начинать атаки самому – Илкай делает это сам. Соответственно, Кевин поднимается выше и играет десятку.

Одно из последствий – увеличение навесов. Кевин сделал их культовыми еще пару лет назад, но в этом сезоне они проходят чаще обычного. Все просто – в новой конфигурации у КДБ больше возможностей для кроссов в штрафную. По мнению Гари Невилла, они стали таким же оружием для «Сити», каким были подачи Дэвида Бекхэма для «МЮ».

«Де Брёйне выдает тот же уровень качества и точности на правом фланге, который Бекхэм давал в «МЮ». Я не видел ничего подобного в Премьер-лиге в течение долгого времени. Думаю, сейчас наступает момент, когда уже нельзя упускать Де Брёйне на правом фланге, как в свое время Бекхэма. Он очень хорош на этой позиции», – рассуждал Гари.

И правда: в этом сезоне Кевин делает 3,4 кросса за игру. Это в два раза больше, чем в двух чемпионских для Гвардиолы кампаниях. Активность перекинулась на результат – на счету Де Брёйне уже 9 результативных передач и 11 явных моментов для партнеров. В прошлом сезоне этих показателей Кевину бы хватило, чтобы войти в топ-10 по обоим метрикам. До конца этого же остается еще 27 туров.

Партнеры тоже заметили, что вовлеченность Де Брёйне в атаку «Сити» значительно возросла, поэтому фиксят движение под его навесы. «Иногда сам вижу, что в штрафной кто-то открыт. Иногда просто чувствую это. Когда мы забивали первый мяч «Тоттенхэму», я знал, что Рахим будет на дальней штанге. Когда мы забивали второй, увидел в штрафной Серхио. Они говорят мне: как только ты получаешь мяч, мы уже начинаем двигаться в штрафной», – передавал диалоги из раздевалки сам Кевин.

Именно суперформа Де Брёйне и умное движение партнеров возвели бельгийца в статус лучшего ассистента Европы. В этом нет и доли везения или хладнокровия. Кевин выбивает показатель в 0,75 ожидаемых ассистов за игру. Это рекорд для него за карьеру в АПЛ. Де Брёйне в такой сумасшедшей форме, что на дистанции 38 матчей может сделать 28-29 голевых передач.

xA/90 минут 2016/17 0,49 2017/18 0,38 2018/19 0,62 2019/20 0,75

Отражением блестящего настроя Кевина стало возрождение Рияда Мареза. По позиции именно Де Брёйне располагается к алжирцу ближе всего. В прошлом сезоне они не могли наладить коннект и даже ругались прямо на поле (пример – домашняя игра с «Вест Хэмом»), но теперь их качества и движение идеально подходят друг другу.

Любимый прием Мареза – получить мяч рядом с боковой линией и выманить на себя крайнего защитника. Любимый прием КДБ – ворваться в зону между крайним защитником и центральным. Дальше все зависит от решения опорника соперников, но вне зависимости от него, «Сити» получает преимущество. Только извлекают его либо Де Брёйне, либо Марез. Вот пара примеров:

Пример 1Eurosport

Марез получил мяч у боковой, Де Брёйне (выделен) увидел свободное пространство и ворвался в него. Играющий по Кевину опорник поздно отреагировал на рывок. В результате Марез отдает пас, Де Брёйне трансформирует его в удар.

Пример 2Eurosport

Марез снова получает мяч на фланге, снова выманивает на себя крайнего защитника. Де Брёйне делает фирменный рывок. Опорник «Эвертона» следует за ним, но из-за этого пространство для прохода в центр (опорника там уже нет) получает алжирец. После смещения Рияд бьет в дальний угол.

Пример 3Eurosport

Марез уже сместился с фланга в центр, увел крайнего защитника и освободил край. Де Брёйне ворвался туда и получил передачу пяткой от Рияда. Опорник переключился на алжирца и упустил Кевина. Тот остался свободен и завершил эпизод голевым пасом.

Разнообразие таких моментов восхищает само по себе, но частота, с которой они проходят, по-настоящему пугает. Проблема для «Сити» в том, что любой другой партнер Марезу уже не подходит. Поэтому когда Де Брёйне отсутствует, команда лишается не просто ведущего игрока, но и отличной связки.

С Де Брёйне Без Де Брёйне Матчи 9 2 Очки 2,8 0 Удары 21,8 21,5 Удары из штрафной 16,3 13,5 xG 3,57 1,98 Явные моменты 5,2 3

Без Кевина в старте «Сити» провел всего две игры, но показательно, что в обоих потерпел поражения – сначала от «Норвича», потом от «Вулвз». Если верить инсайду Сэма Ли из The Athletic, Де Брёйне остался недоволен тем, что остался в запасе на первый матч (второй пропускал из-за травмы). Решение Гвардиолы было продиктовано желанием дать лидеру перерыв, но результат лишь подчеркнул зависимость от Кева.

Контраст в качестве игры лишний раз намекнул на бомбу замедленного действия: без Де Брёйне в основе «Сити» реже бил из штрафной и создавал менее качественные моменты. Да, это всего лишь разница между просто мощной командой и совсем убийственной, но учитывая проблемы «горожан» в защите, эта разница реально может повлиять на результат. Если Де Брёйне получит долгосрочную травму, перед командой замаячит перспектива кризиса.

Игра без мяча, умные открывания и отличная техника кроссов – такого сочетания не дает ни один футболист «Сити». Характерно, что «Норвич» использовал отсутствие КДБ как возможность пройти прессинг Гвардиолы. «Вулвз» – как шанс закрыться. И там, и там Кевин невероятно важен для «Сити», как мы уже разбирали выше. Неудачи дали понять одно: Де Брёйне влияет на разные стадии игры «горожан» и хорош в матчах с разным сценарием.

Логично, что больше остальных от потери Кевина пострадал Марез. Оба раза Де Брёйне менял по позиции Гюндоган. Оба раза Илкай не двигался так, как привык КДБ. Это нарушало ритм атак «Сити».

Матч с «Вулвз». Марез принимает мяч на фланге, но Гюндоган вместо врывания в свободную зону (прием КДБ) стоит на местеEurosport

Матч с «Норвичем». Тут нет ни Мареза, ни КДБ. Снова позицию бельгийца занимает Гюндоган. Он снова не врывается в свободное пространство и даже не видит егоEurosport

Подобные примеры идеально дополняют картину: в новой системе игры Де Брёйне получил максимум условий, чтобы проявить лучшие качества. Попутно Кевин даже улучшил отдельного партнера: по вкладу в результат Марез точно входит в тройку самых полезных игроков «Сити» этого сезона. С таким Кевином команда может не обращать внимание на кадровый дефицит в защите.

Де Брёйне уже разогнался настолько, что прямо сейчас видится человеком, который наконец получит в «Сити» индивидуальный приз. Гвардиола – молодец, что правильно оценил форму КДБ, но ему нужен план под возможный вылет бельгийца. В таком случае «Сити» будет тяжело догнать «Ливерпуль» и наконец взять Лигу чемпионов.

Другие тексты Вячеслава Палагина:

Год назад Фабиньо тух в запасе «Ливерпуля». Сейчас он лучше Каземиро и Канте

Сарри изменил Роналду в «Ювентусе». Это самая активная версия Криштиану за всю карьеру

Качай приложение Eurosport для iOS или Android