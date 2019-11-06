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Зума унизил «Аякс» проходом через полполя, но запорол хайлайт ударом в небеса

Зума унизил «Аякс» проходом через полполя, но запорол хайлайт ударом в небеса
Eurosport

26 мин. назад

Француз показал чудеса техники.

Защитник «Челси» Курт Зума совершил невероятный проход к воротам соперника в матче Лиги чемпионов против «Аякса».

Француз прервал атаку соперника, унесся от четверых оппонентов, технично убрал защитника голландской команды и пальнул в дальний угол – к сожалению, насколько великолепным был проход Зума, настолько же чудовищным вышел удар.

  • Матч закончился со счетом 4:4.
  • «Челси» делит первую строчку группы H с «Аяксом» и «Валенсией» (по 7 очков).

Лютая резня «Челси» и «Аякса», нули «Барсы» и кошмар «Зенита». Все самое сладкое из ЛЧ вторника

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