Защитник «Челси» Курт Зума совершил невероятный проход к воротам соперника в матче Лиги чемпионов против «Аякса».

Француз прервал атаку соперника, унесся от четверых оппонентов, технично убрал защитника голландской команды и пальнул в дальний угол – к сожалению, насколько великолепным был проход Зума, настолько же чудовищным вышел удар.

Матч закончился со счетом 4:4.

«Челси» делит первую строчку группы H с «Аяксом» и «Валенсией» (по 7 очков).

Лютая резня «Челси» и «Аякса», нули «Барсы» и кошмар «Зенита». Все самое сладкое из ЛЧ вторника

Качай приложение Eurosport для iOS и Android