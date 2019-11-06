Eurosport
Зума унизил «Аякс» проходом через полполя, но запорол хайлайт ударом в небеса
Француз показал чудеса техники.
Защитник «Челси» Курт Зума совершил невероятный проход к воротам соперника в матче Лиги чемпионов против «Аякса».
Француз прервал атаку соперника, унесся от четверых оппонентов, технично убрал защитника голландской команды и пальнул в дальний угол – к сожалению, насколько великолепным был проход Зума, настолько же чудовищным вышел удар.
- Матч закончился со счетом 4:4.
- «Челси» делит первую строчку группы H с «Аяксом» и «Валенсией» (по 7 очков).
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