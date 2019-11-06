Капитан «Аякса» Душан Тадич поделился мыслями о сумасшедшем матче против «Челси» (4:4), в котором его команда вела в три мяча и упустила победу из-за двух удалений.

«Мы были намного лучше. Нам бы следовало поговорить о нашей игре, потому что мы вели 4:1 и все было у нас под контролем, а затем один человек украл у нас победу. Большое разочарование, ведь мы должны обсуждать «Аякс» и нашу прекрасную игру, но не можем, потому что пришел один парень и украл у нас все.

На наш взгляд, фол был на Дэйли Блинде. Поэтому не должно было случиться ни второй желтой Блинда, ни второй желтой Джоэля Велтмана, как и пенальти. Я никогда в жизни не видел тройного наказания, никогда. Все началось с фола на Дэйли Блинде, на мой взгляд, это Палисик нарушил правила.

Это большое разочарование. Я не хотел бы оправдываться, не хотел бы говорить о других людях. Мы должны были говорить о том, что «Аякс» был намного лучше «Челси», но мы не можем, потому что кто-то разрушил нашу игру», – приводит слова Тадича Goal.

У «Аякса» семь баллов, команда делит лидерство в группе F с «Челси» и «Валенсией».

В прошлом розыгрыше клуб дошел до полуфинала.

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