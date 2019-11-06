Музыкант Нейромонах Феофан стал главным героем фанатского сектора «Зенита» перед матчем с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов.

Сам артист характеризует свой музыкальный стиль как «древнерусский драм-н-бэйс». Мужчина болеет за «Зенит» и часто появляется на фанатской трибуне.

Перед игрой с немецкой командой Феофан устроил на секторе небольшой концерт и разогрел фанатов.

Этим его вклад в предматчевый антураж не ограничился – Нейромонах стал главным героем перфоманса «Виража».

Матч закончился победой «Лейпцига» со счетом 2:0.

Клуб Бундеслиги возглавляет группу G, у команды девять очков. «Зенит» на третьем месте, у команды четыре балла.

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