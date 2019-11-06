«Челси» в матче четвертого тура Лиги чемпионов сыграл вничью с «Аяксом» – 4:4.

Один из мячей, залетевших в ворота «синих», получился курьезным: Хаким Зиех выполнил удар со штрафного и угодил в штангу. В итоге мяч от лица Кепы Аррисабалаги срикошетил в сетку. Выражение лица Кепы в этот момент – бесценно.

После трех сыгранных туров «Аякс», «Челси» и «Валенсия» имеют на счету по 7 очков, у «Лилля» – один набранный балл.

Команда Фрэнка Лэмпарда согласно дополнительным показателям идет на второй строчке.

Лютая резня «Челси» и «Аякса», нули «Барсы» и кошмар «Зенита». Все самое сладкое из ЛЧ вторника

Качай приложение Eurosport для iOS или Android