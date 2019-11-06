«Локомотив» принимал «Ювентус» на «РЖД-Арене» в ответном матче групповой стадии Лиги чемпионов.

Железнодорожники пропустили уже на четвертой минуте. Криштиану Роналду сильно пробил со стандарта с левого края в ближний угол. Гилерме схватил мяч, но внезапно пропустил его под собой, Аарон Рэмзи добил отскок в пустые ворота с ленточки.

«Локо» быстро отыгрался. На 12-й минуте Мацей Рыбус выполнил кросс с левого фланга, Алексей Миранчук выиграл воздух у Леонардо Бонуччи и пробил в штангу. Сам полузащитник набежал на добивание и послал мяч в сетку.

В конце матча у железнодорожников был самый яркий момент. Войцех Шченсный отразил удар Гжегожа Крыховяка из штрафной. Издали по отскочившему мячу пробил Жоау Мариу, но с линии пустых ворот удар вынес Леонардо Бонуччи.

На 92-й минуте Дуглас Коста обошел половину футболистов «Локо», обыгрался с Гонсало Игуаином и покатил мяч между ног Гилерме – 1:2.

В первом матче в Турине «Локо» вел в счете до 77-й минуты, но все равно уступил – также 1:2.

В параллельной встрече группы D «Байер» принимает мадридский «Атлетико».

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