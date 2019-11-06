Часть болельщиков «Локомотива» могла не попасть на игру четвертого тура Лиги чемпионов против «Ювентуса».

По информации Sport24 и «Чемпионата», болельщики покупали билеты на неофициальных сайтах (вероятно – на сайте «Авито»), стоимость варьировалась от 7 до 64 тысяч рублей.

Один из фанатов и вовсе попал на 360 тысяч: он приобрел два билета стоимостью 80k плюс потратился на перелет из Кемерово в Москву. По словам мужчины, он покупал билеты на официальном сайте «Локомотива».

Позже журналист Василий Конов сообщил, что в «Локомотиве» пошли навстречу пострадавшим фанатам. «Болельщиков пропустили на стадион и предоставили места (несколько десятков), с которых они уже смотрят матч. Для тех, кого обманули, выделили места, оставшиеся из гостевой квоты», – написал Конов в своем телеграм-канале.

В первом матче, который прошел в Турине, «Ювентус» победил со счетом 2:1.

Помимо «Локо» и «Ювентуса», в лигочемпионской группе D выступают «Атлетико» и «Байер».

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