Часть фанатов «Локомотива» купила фейковые билеты на «Юве», некоторые потратили до 64 тысяч рублей
Скорее всего, люди стали жертвами фишинговых сайтов.
Часть болельщиков «Локомотива» могла не попасть на игру четвертого тура Лиги чемпионов против «Ювентуса».
По информации Sport24 и «Чемпионата», болельщики покупали билеты на неофициальных сайтах (вероятно – на сайте «Авито»), стоимость варьировалась от 7 до 64 тысяч рублей.
Один из фанатов и вовсе попал на 360 тысяч: он приобрел два билета стоимостью 80k плюс потратился на перелет из Кемерово в Москву. По словам мужчины, он покупал билеты на официальном сайте «Локомотива».
Позже журналист Василий Конов сообщил, что в «Локомотиве» пошли навстречу пострадавшим фанатам. «Болельщиков пропустили на стадион и предоставили места (несколько десятков), с которых они уже смотрят матч. Для тех, кого обманули, выделили места, оставшиеся из гостевой квоты», – написал Конов в своем телеграм-канале.
- В первом матче, который прошел в Турине, «Ювентус» победил со счетом 2:1.
- Помимо «Локо» и «Ювентуса», в лигочемпионской группе D выступают «Атлетико» и «Байер».
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