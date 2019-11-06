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Вратарь «Славии»: «После матча Месси и другие просто ушли, некоторые даже не подали нам руку»
Ау, Лео, ты зазвездился.
Голкипер пражской «Славии» Ондржей Коларж рассказал, что игроки «Барселоны» проигнорировали его партнеров по окончании матча третьего тура Лиги чемпионов.
– Тер Штеген ждал меня в подтрибунке, он остановил меня и сказал, что давно не видел такого выступления от вратаря. Услышать похвалу от голкипера столь высокого уровня, у меня прошли мурашки по коже. Это огромный опыт. Но вот другие игроки...
– Что?
– Месси и другие просто ушли. Некоторые даже не подали нам руку. Было грустно. Мы с нетерпением ждали встречи с такими известными игроками, хотели поменяться футболками. Но они повели себя не очень хорошо, – цитирует Коларжа iDnes.
- «Барселона» и «Славия» сыграли вничью – 0:0.
- После четырех туров на счету «Барсы» 8 очков, команда Эрнесто Вальверде лидирует в группе F.
- «Славия» замыкает турнирную таблицу, на счету пражской команды 2 балла.
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