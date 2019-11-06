Голкипер пражской «Славии» Ондржей Коларж рассказал, что игроки «Барселоны» проигнорировали его партнеров по окончании матча третьего тура Лиги чемпионов.

– Тер Штеген ждал меня в подтрибунке, он остановил меня и сказал, что давно не видел такого выступления от вратаря. Услышать похвалу от голкипера столь высокого уровня, у меня прошли мурашки по коже. Это огромный опыт. Но вот другие игроки...

– Что?

– Месси и другие просто ушли. Некоторые даже не подали нам руку. Было грустно. Мы с нетерпением ждали встречи с такими известными игроками, хотели поменяться футболками. Но они повели себя не очень хорошо, – цитирует Коларжа iDnes.

«Барселона» и «Славия» сыграли вничью – 0:0.

После четырех туров на счету «Барсы» 8 очков, команда Эрнесто Вальверде лидирует в группе F.

«Славия» замыкает турнирную таблицу, на счету пражской команды 2 балла.

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