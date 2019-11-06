Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов стал гостем матча Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом».

Боец наблюдал за игрой с вип-трибуны «РЖД-Арены». Когда его показали по большому монитору, фанаты встретили Хабиба гулом и свистом.

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» (1:2), на 92-й минуте победный мяч забил Дуглас Коста.

На счету железнодорожников осталось 3 очка, «Ювентус» набрал 10 баллов и квалифицировался в плей-офф.

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