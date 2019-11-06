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Хабиб посетил матч «Локомотива» с «Ювентусом» – фанаты встретили его гулом
Интересно, болеет за российский клуб или за Роналду?
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов стал гостем матча Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом».
Боец наблюдал за игрой с вип-трибуны «РЖД-Арены». Когда его показали по большому монитору, фанаты встретили Хабиба гулом и свистом.
- «Локомотив» проиграл «Ювентусу» (1:2), на 92-й минуте победный мяч забил Дуглас Коста.
- На счету железнодорожников осталось 3 очка, «Ювентус» набрал 10 баллов и квалифицировался в плей-офф.
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