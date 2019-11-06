Родриго и Бензема – это новый «Реал». Они показали мастер-класс Азару и заставят вас забыть о Бэйле

«Галатасарай», который не забил ни одного мяча в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, приехал в Мадрид не в самом лучшем состоянии. К игровым проблемам, что видны по домашнему чемпионату, добавилось отсутствие Фалькао из-за травмы. До свистка все выглядело именно так. После него был кошмар для турецкой команды.

Вряд ли кто-то с уверенностью мог сказать, что «Реал», тоже неидеальный, просто разнесет своего соперника, а главным героем матча станет 18-летний Родриго. До сегодняшнего дня этот парень вообще не забивал в Лиге Чемпионов. Правда, наказывал «Леганес» и «Осасуну» в Ла Лиге. А тут сразу три и голевая передача на Бензема.

Про Бензема можно заводить отдельный разговор. Француз по ходу матча получил пару новых ачивок:

Второй после Месси, кто забивал в 15 сезонах ЛЧ подряд;

Третий после Рауля (66) и КриРо (105), но наравне с Альфредо Ди Стефано по количеству мячей за клуб в Лиге Чемпионов – 49.

Но особо впечатлило их взаимодействие с молодым Родриго.

Начав матч справа, бразилец забил два гола (на 4-й и 7-й минутах). Это самый быстрый дубль в истории соревнования, о чем сообщила Opta в своем твиттере.

Родриго забил левой, потом – головой. Оба этих мяча придумал Марсело, но две голевых – и он покинул поле еще в первом тайме из-за травмы. А эстафету подхватил Бензема, с которым Родриго продолжит весело разбирать «Галатасарай». И вот уже следующий гол с игры забил француз: Родриго воспользовался ошибкой (одной из сотни этим вечером), забрал мяч у штрафной и прострелил поперек.

Азар до сих пор не впечатляет

Тем временем, когда у юного бразильца против рассыпавшегося соперника получалось почти все, Азар пыжился изо всех сил. И это очень ощущалось в его игре. Она выглядела тяжелой, если попытаться подобрать какой-то эпитет. Футболист иронично улыбался после каждой неудачи и активно праздновал голы партнеров, всем видом показывая, что все ок.

Но это не было так.

Эден Азар, игрок «Реала Мадрида»Getty Images

В сети сразу же принялись сравнивать 18-летнего парня с игроком, который приходил в клуб в статусе суперзвезды. До сих пор Азар забил только один (!) мяч за «Галактикос». Даже Гарет Бэйл, который часть сезона проводит в лазарете, другую – в состоянии войны с клубом, и только самую малую, третью, на футбольном поле забил на один больше. Правда, в одном матче. В котором получил две желтые карточки и удалился. Уф, бедный Зидан.

Что происходит? Азар на обложке FIFA в конце-то концов!

Эден покинул поле на 68-й минуте, уступив место Иско. И вопросов к этой замене как-то и не было. Вечно амбициозный испанец имел интересные моменты, чтобы забить. Например, буквально первым касанием после стандарта. Однако тоже ушел без гола.

Бензема и Родриго отлично понимают друг друга. Это будет их сезон

После ухода Азара еще один гол кладет Бензема. А потом в компенсированное время вырезает чудо-передачу на того же Родриго, который забивает уже правой – 6:0. Хет-трик голами головой и обеими ногами. Супер-перфоманс!

Помимо моментов, которые стали голевыми, оба игрока поражали уровнем взаимопонимания друг друга. Родриго создал своему парнтнеру еще пару-тройку моментов, и Бензема был бы уже не Бензема, если бы их реализовал – это уже слишком.

Карим Бензема и Родриго, игроки «Реала Мадрида»Getty Images

Последние годы мы привыкли, что у «Реала» образуется трио «Бензема-Бейл-Роналду», а в Каталонии на это есть «Месси-Суарес-Неймар». Теперь кажется, что в Мадриде пришло время для дуэта. Бензема и Родриго. По крайней мере, пока бельгиец не придумает, как ему забивать в сливочной футболке. А Бэйл, скорее всего, покинет клуб уже этой зимой.

Или придумать что-то нужно будет Зидану? Пока бельгиец адаптируется, а валлиец присматривает новый клуб рядом с полями для гольфа, у главного тренера «Реала» внезапно появился игрок, который может зарешать. Как он им распорядится?

«Реал Мадрид» – «Галатасарай» – 6:0

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