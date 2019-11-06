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Роналду остался недоволен заменой в матче с «Локо» и не пожал руку Сарри

Роналду остался недоволен заменой в матче с «Локо» и не пожал руку Сарри
Eurosport

17 мин. назад

Менять Криша в игре ЛЧ – преступление.

«Ювентус» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов выиграл у «Локомотива» – 2:1.

На 81-й минуте главный тренер «бьянконери» Маурицио Сарри заменил Криштиану Роналду на Пауло Дибалу. Португалец, судя по всему, остался недоволен решением коуча и не пожал ему руку – Криша заменили всего в третий раз в течение карьеры в «Ювентусе».

  • Первый матч между «Локо» и «Юве» также завершился со счетом 2:1 в пользу туринцев.
  • Победа в Москве позволила «Ювентуса» квалифицироваться в стадию плей-офф.

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